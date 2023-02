Tutor das filhas de Glória Maria decide que elas vão morar em mansão alugada

Tutor das filhas de Glória Maria vai manter as duas no imóvel em que elas moravam com a global

As filhas de Glória Maria vão seguir morando na mansão alugada que era da mãe. É que o tutor legal das meninas, o economista Paulo Mesquita, decidiu.

As informações são da colunista Lu Lacerda, do iG. Segundo ela, Maria e Laura vão seguir morando no imóvel luxuoso e confortável localizado na Gávea, bairro do Rio de Janeiro.

Elas vão permanecer por lá durante o período de luto e vão ganhar a ajuda de amigos e familiares. Só após os primeiros meses é que o tutor vai definir onde as pequenas vão morar em definitivo.

Ainda de acordo com a colunista, Roberto Marinho Neto e Bruno Astuto, que também são padrinhos das pequenas, vão participar da decisão que será tomada no futuro.

Mansão apareceu no Fantástico

Durante a reportagem exibida pelo programa, o público conseguiu ver detalhes do local onde Gloria Maria viveu com as filhas. A mansão com decoração em tons sóbrios e clássica chamou a atenção. O programa de TV ainda destacou os vários porta-retratos com imagens de momentos de felizes da jornalista com as duas filhas em viagens e passeios.