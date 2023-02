Detalhes da casa de Gloria Maria são revelados no 'Fantástico'

Família de Gloria Maria abre as portas da mansão dela no Rio de Janeiro em entrevista no 'Fantástico'

Na noite deste domingo, 5, o programa Fantástico exibiu uma entrevista com as filhas de Gloria Maria, Maria, de 15 anos, e Laura, de 14 anos, e outros amigos íntimos, como Bruno Astuto e Marina Ruy Barbosa. Eles concederam a entrevista dentro da casa da jornalista e apresentadora no Rio de Janeiro.

Durante a reportagem, o público conseguiu ver detalhes do local onde Gloria Maria viveu com as filhas. A mansão com decoração em tons sóbrios e clássica chamou a atenção. O programa de TV ainda destacou os vários porta-retratos com imagens de momentos de felizes da jornalista com as duas filhas em viagens e passeios.

As filhas de Gloria Maria deram a entrevista no jardim na área externa da casa. Enquanto isso, Marina apareceu no corredor de entrada, em frente ao piano. Bruno Astuto e a afilhada de Gloria Maria, Júlia Azevedo, falaram na sala de estar.

Veja algumas fotos da entrevista do Fantástico na casa de Gloria Maria: