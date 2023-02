Marina Ruy Barbosa se emociona ao falar da amizade com Gloria Maria

Marina Ruy Barbosa relembra conexão com Gloria Maria: 'A gente falava que o nosso encontro é de outras vidas'

A atriz Marina Ruy Barbosa participou da homenagem para Gloria Maria no Fantástico, da Globo, na noite deste domingo, 5. Ela se emocionou ao relembrar a amizade delas e a proximidade das duas .

“Quando eu a conheci, eu fiquei fascinada por tudo que ela representava e era. A gente teve uma sintonia e uma energia entre a gente que é muito louca. A gente tem uma diferença grande de idade, quando a gente viu, a gente já era muito amigas, muito confidentes. Ela me pedia conselhos e eu pedia conselhos”, contou ela.

Então, Marina relembrou o apoio de Gloria Maria quando cantou com Roberto Carlos em um especial de final de ano. Ela contou que estava muito nervosa e recebeu o incentivo da amiga. “Momentos antes de que eu entrar no palco, ela apareceu na minha frente e me deu um abraço e falou que ia estar me aplaudindo”, contou.

Por fim, ela contou sobre a conexão delas. “A gente falava que a nossa amizade, o nosso encontro é de outras vidas. Eu procuro pensar que o nosso encontro não termina aqui. É um fim de um capitulo de um ciclo, mas que a gente ainda vai viver muitos ciclos, sabe?”, declarou.

O colunista Bruno Astuto também falou sobre a sua longa amizade com Gloria Maria. “Eu nunca vi a Gloria reclamar de nada. Ela virava a página, seguia adiante. Ela falou uma lição que eu nunca vou esquecer: 'você tem que ser profissional em tudo, sobretudo na hora de se divertir'. Isso foi o que ela ensinou sempre para a gente. De você acreditar na sua estrela, e dizer que é possível. 'Eu represento a possibilidade, vá sem medo'”, contou.

