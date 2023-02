Quem é Paulo Mesquita, tutor que ficou com a guarda das filhas de Glória Maria

Paulo Mesquita é quem vai decidir legalmente o destino de Maria e Laura; elas chamam o economista de "pai"

O economista Paulo Mesquita é quem foi escolhido por Glória Maria como tutor de Maria e Laura, suas duas filhas. Após a morte da jornalista, o fato se tornou público.

Os dois são amigos de longa data e viviam tão juntos que chegaram a ser apontados como namorados. Nada disso: eles tinham uma relação de profunda admiração e carinho.

Ele participou tanto da criação das pequenas que é chamado de "pai" por elas. Desde a adoção das pequenas em 2009 durante uma viagem à Bahia, o economista viveu vários momentos ao lado das jovens.

Além de Paulo Mesquita, outros dois amigos de Glória Maria são fundamentais para as meninas: o jornalista Bruno Astuto, padrinho de Maria, e Caio Nabuco, também muito próximo da jornalista.

Paulo Mesquita é superdiscreto e só foi flagrado com a amiga em raríssimas oportunidades. Ele também não possui perfil aberto nas redes sociais.

Vão seguir na Gávea

As filhas de Glória Maria vão seguir morando na mansão alugada que era da mãe. É que o tutor legal das meninas, o economista Paulo Mesquita, decidiu. As informações são da colunista Lu Lacerda, do iG. Segundo ela, Maria e Laura vão seguir morando no imóvel luxuoso e confortável localizado na Gávea, bairro do Rio de Janeiro.

Mansão apareceu no Fantástico

Durante a reportagem exibida pelo programa, o público conseguiu ver detalhes do local onde Gloria Maria viveu com as filhas. A mansão com decoração em tons sóbrios e clássica chamou a atenção. O programa de TV ainda destacou os vários porta-retratos com imagens de momentos de felizes da jornalista com as duas filhas em viagens e passeios.