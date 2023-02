Mundo pequeno! Glória Maria confiou futuro da filha para ex-namorado de Marina Ruy Barbosa

Glória Maria confiou futuro da filha para Caio Nabuco, que é padrinho de crisma de Laura

Muito amigo da jornalista e apresentadora Glória Maria, o empresário Caio Nabuco é um dos responsáveis pelo futuro de Laura e Maria, as filhas da global. Ele sempre conviveu com as pequenas e tem uma relação curiosa com vários famosos.

Caio Nabuco é o padrinho de crisma de Laura, a filha mais velha de Glória Maria. Segundo informações, ele terá papel decisivo na educação das herdeiras e vai opinar sobre as decisões que envolvem o futuro das pequenas.

Nascido no Rio de Janeiro, o milionário convive com várias estrelas da televisão e ficou conhecido quando viveu um romance com a atriz Marina Ruy Barbosa - eles namoraram por cerca de nove meses em 2015, logo após a ruiva terminar seu longo relacionamento com o galã Klebber Toledo. Os dois eram vistos em grandes eventos da alta sociedade carioca.

O empresário é herdeiro de uma empresa brasileira na área de comércio exterior e pertence à tradicional família Nabuco, referência na área de seguridade. A relação do rapaz com os famosos não termina por aí: ele também é primo de Guilhermina Guinle e já viveu um romance com Mariana Ximenes.

Marina Ruy Barbosa fala de Glória Maria no Fantástico

Durante a entrevista das filhas de Glória Maria no Fantástico, Marina Ruy Barbosa também deu um depoimento sobre a amizade com a apresentadora. “Quando eu a conheci, eu fiquei fascinada por tudo que ela representava e era. A gente teve uma sintonia e uma energia entre a gente que é muito louca. A gente tem uma diferença grande de idade, quando a gente viu, a gente já era muito amigas, muito confidentes. Ela me pedia conselhos e eu pedia conselhos”, contou ela.

Por fim, ela contou sobre a conexão delas. “A gente falava que a nossa amizade, o nosso encontro é de outras vidas. Eu procuro pensar que o nosso encontro não termina aqui. É um fim de um capitulo de um ciclo, mas que a gente ainda vai viver muitos ciclos, sabe?”, declarou.