BBB23: Produção veta tema da festa do líder escolhido por Sarah: "Absurdo"

Produção veta tema escolhido para a sister; informação foi confirmada pelos perfis da psicóloga

A produção do BBB23 recusou o pedido de Sarah Aline e não vai realizar a festa com o tema escolhido pela sister. Líder da semana, ela poderia sugerir a temática para a produção - só que, dessa vez, eles disseram não.

O tema escolhido pela psicóloga foi a "realeza africana", mas o próprio perfil da sister disse que a opção não foi aceita. Eles também não revelaram qual será de fato o tema da festa.

"O tema não é o que esperávamos. Mas vai ser a cara da Sarinha e ela vai curtir muito sua tão sonhada festa", disse o perfil da sister.

Nas redes sociais, a decisão da produção pegou mal e rendeu críticas. "Bruna teve o tema Grécia que ela queria para representar suas origens. Agora, para a Sara não", criticou um. "As lideranças da Sarinha são sempre difíceis. Mesmo ganhando, ela sempre perde algo. Dessa vez ganhou a festa, mas sem o Gabriel. Ela vai sentir tanto a ausência dele na festa dela", lamentou outro. "Absurdo todos tiveram a sua primeira opção, agora ela já foi desfavorecida na outra liderança!", criticou um terceiro.

Mesmo após ter ouvido uma declaração emocionante de Sarah Aline na cama, Ricardo Alface acabou se irritando ao conversar sobre jogo com a siser nesta quarta-feira, 29. Na academia da casa mais vigiada do Brasil, eles falaram sobre as próximas estratégias e se desentenderam ao tocarem no nome de Larissa, que retornou ao reality com informações de fora e tem relembrado falas de Domitila.

O biomédico comentou sobre a escolha da professora de não colocar a miss no paredão: "Se eu vejo minha mãe triste, eu não quero nem saber, ponho [no Paredão] e o Brasil decida. Se ainda achar que eu tenho que sair, que eu saia. Mas, você tá doido? Oxente! Eu volto de voadora".

Sarah então opinou: "Tudo bem, é o que você faria. Mas você também trazer essa questão dessa forma parece que a Larissa não está botando a seriedade que a Larissa tem que pôr nos assuntos, cara". "Ela está tentando ser estratégica. Isso não muda o fato que ela se magoou, que ela viu a mãe dela chorar. Eu entendo o que você quis dizer (...), mas não fica questionando isso", disse a sister.