BBB 23: Bruna e Larissa acreditam que sister pode ser eliminada: ''Muita chance''

Após resultado do paredão, Bruna e Larissa acreditam que Domitila será eliminada se for ao paredão

Após o resultado do último paredão do BBB 23, as sisters do Quarto Deserto se sentiram mais encorajadas a fazerem novas jogadas com a volta de Bruna Griphao e Aline Wirley da berlinda. Inclusive, a atriz e Larissa falaram mais uma vez sobre indicar Domitila ao paredão.

Em conversa - que até resultou em discussão da professora de Educação Física com Amanda - as sisters do Quarto Deserto mostraram acreditar que a miss Alemanha tem grandes chances de sair do reality se for para a berlinda.

"Domitila tem chance de sair muito grande", declarou Larissa, que até viu uma indireta no discurso de Tadeu Schmidt para ela colocar a participante no paredão.

"Ela nao vai dar outro tido no pé... Vai baixar a guarda, porque viu que não tem muito pra onde correr, ela vai baixar a guarda, porque viu que cag** no pau", declarou Bruna Griphao.

Sisters do Quarto Deserto armam plano para desestabilizar brother

As sisters do Quarto Deserto estão fazendo vários planos após a volta de Aline Wirley e Bruna Griphao do último Paredão. Após a eliminação de Gabriel Santana, as ex-emparedadas conversaram com Amanda e Larissa sobre os próximos passos do jogo.

Depois de terem um desentendimento entre a médica e a professora de Educação Física sobre indicarem uma participante direta para a berlinda, as participantes acalmaram os ânimos e bolaram um plano para desestabilizar Ricardo Alface com os emojis do queridômetro.

"Planta amanhã no Alface [Ricardo]", disse a atriz. "Duas plantas. Alvo ele fica louco", falou Larissa. "Mas eu dei alvo pra ele hoje", comentou a professora. "Ele está se contendo. Ele deu vômito pra gente, e eu dei um coração partido", analisou Aline Wirley.

Então, a professora de Educação Física sugeriu focarem apenas em um emoji no brother. "A gente pode dar quatro alvos, porque ele sabe que ele não é planta", planejou ela. "Mas planta desestabiliza todo mundo. Como assim, não estou fazendo nada? Eu sou especialista nisso", opinou Amanda. "É muito ruim você ser colocado nesse lugar", completou a cantora.

"Mas é porque ele sabe que não é", avaliou Larissa. "Mas ele pode estar se sentindo", apontou Aline. Em seguida, Larissa mudou de ideia e falou sobre se dividirem: "Vamos dar duas plantas e dois alvos".