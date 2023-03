BBB 23: Amanda e Larissa se estranham e protagonizam climão: ''Chato''

Após não concordarem sobre estratégias, Amanda e Larissa se irritam e acabam discutindo

Após o resultado do Paredão desta terça-feira, 28, as sisters do Quarto Deserto decidiram falar sobre as próximas indicações no jogo. Mais uma vez foi discutida a possibilidade de colocar Domitila na berlinda.

Durante a conversa, Amanda se mostrou incomodada e disse que precisa avaliar se colocaria a miss direto no Paredão, caso fosse líder. Aline Wirley, Bruna Griphao e Larissa então falaram acreditar que seja a hora da pernambucana ir para a berlinda.

Diante da situação, a médica e a professora de Educação Física acabaram se estranhando e protagonizaram um climão. "Vou falar mais nada. Dou minha opinião, parece que ninguém ouve", disse Larissa, que continuou o desabafo: "Desde quando cheguei, eu vou falar alguma coisa: 'Ah, porque a gente tem que votar em qualquer um' e o tempo inteiro você fala: 'Não, mas eu tô desde o começo falando isso'. Toda hora dando indireta. É chato".

A ex-integrante da Casa do Reencontro então reclamou que a médica fica rebatendo seus posicionamentos de jogo durante todo o tempo. "Eu voltei agora com outros olhares. Se tu já tinha esse olhar antes, que bom. Mas o tempo inteiro quando eu falo alguma coisa de pensar em botar não sei quem, você fala: 'Mas eu já falava isso'", afirmou ela.

Amanda se defendeu alegando que já estava jogando no BBB 23. Larissa disparou que a médica fica nessa posição de reafirmar todas as vezes que já sabia de algo. "Parece que está jogando na cara o tempo inteiro", falou a catarinense. Amanda, por sua vez, não fica quieta e declarou que Larissa não trouxe novidades.

"Eu tô presa ainda na primeira temporada. Quando você fala como se fosse uma novidade, não é. Fica parecendo que agora tem que jogar diferente. A gente vai continuar jogando da maneira que estava", disparou a doutora.

Veja a discussão de Amanda e Larissa:

Tati Machado chama sisters de plantas e divide opiniões: ''Só falou a verdade''

A jornalista Tati Machado deu o que falar após chamar o embate de Amanda e Marvvila no Jogo da Discórdia de "Batalha das Plantas". Nesta terça-feira, 28, a comunicadora fez sua participação no Mais Você e surpreendeu ao opinar sobre as sisters ao contar o que aconteceu na última noite na dinâmica.

"A batalha das plantas", começou dizendo Tati Machado após Talitha Morete comentar que um momento bem interessante do Jogo da Discórdia foi quando a médica e a cantora discutiram quem era mais planta.

Após a jornalista taxar as participantes de "plantas", os fãs logo reagiram e acabaram não gostando da postura da profissional. Segundo alguns, ela teria sido tendenciosa com sua fala. Contudo, o vídeo do momento dividiu opiniões na rede social e muita gente acabou concordando com a global.

"Ela só falou a verdade", escreveram alguns. "A jornalista tem compromisso em trazer verdades ao público, ela foi perfeita. Falou o que fato é...", declarou outra pessoa. "Ela não mentiu", declararam outros.

Veja: