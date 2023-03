Tati Machado chama sisters de plantas e divide opiniões: ''Só falou a verdade''

Jornalista Tati Machado chama Amanda e Marvvila de plantas e fãs das sisters não gostam de comentário

A jornalista Tati Machado deu o que falar após chamar o embate de Amanda e Marvvila no Jogo da Discórdia de "Batalha das Plantas". Nesta terça-feira, 28, a comunicadora fez sua participação no Mais Você e surpreendeu ao opinar sobre as sisters ao contar o que aconteceu na última noite na dinâmica.

"A batalha das plantas", começou dizendo Tati Machado após Talitha Morete comentar que um momento bem interessante do Jogo da Discórdia foi quando a médica e a cantora discutiram quem era mais planta.

Após a jornalista taxar as participantes de "plantas", os fãs logo reagiram e acabaram não gostando da postura da profissional. Segundo alguns, ela teria sido tendenciosa com sua fala. Contudo, o vídeo do momento dividiu opiniões na rede social e muita gente acabou concordando com a global.

"Ela só falou a verdade", escreveram alguns. "A jornalista tem compromisso em trazer verdades ao público, ela foi perfeita. Falou o que fato é...", declarou outra pessoa. "Ela não mentiu", declararam outros.

Veja:

Indignada, Amanda detona brother e revela opinião: ''Tá se achando''

O Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 27, mexeu com o humor dos brothers. Após a dinâmica, Amanda acabou se envolvendo na discussão de Ricardo e Cezar Black. Em conversa com Aline Wirley, a médica desabafou detonando Alface.

Indignada ao ser barrada ao tentar se envolver no bate boca dos dois, a doutora revelou que não está gostando do jogo do biomédico.

"Realmente tá se achando o dono do jogo agora, ele que dita as peças, ele que é o Big Boss agora", reclamou ela para a cantora.

E falou mais o que acha: "Pra mim ele tá com ar de superioridade... E olha pra mim e fala: "aqui não", eu vou aonde eu quiser, eu falo o que ele quiser, ele faz isso com todo mundo", declarou como vê a postura do brother.