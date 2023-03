BBB 23: Amanda atualiza relação com brothers de grupo rival: ''Chateada''

Após briga na casa, Amanda atualiza relação com alguns brothers e surpreende ao revelar que "zerou" com participante

Após os últimos acontecimentos que movimentaram a casa bastante, como a volta de Fred Nicácio e Larissa e o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 27, Amanda revelou como está vendo dois brothers do Quarto Fundo do Mar.

Em conversa com as sisters do Quarto Deserto, a médica comentou como considera as relações do jogo bem dinâmicas, dependendo do que acontece. Ela então falou que não tem mais nenhuma questão com Fred Nicácio.

"Depois que ele saiu, zerou pra mim as coisas assim, sabe? Zerou mesmo". Já sobre Ricardo, com quem até a discussão após o Jogo da Discórdia e a votação do paredão não tinha nada, atualmente não é mais assim como refletiu: "E tipo, com o Alface, que foi uma pessoa que ficou o jogo inteiro comigo, é a pessoa que eu estou mais chateada".

A professora de educação física Larissa comentou que quando perguntavam para ela fora do programa sobre a relação com o brother, ela dizia que a convivência dentro do BBB é difícil. "Vai de zero a mil muito rápido. Têm suas qualidades, seus defeitos... Em questão de convívio é difícil mesmo", opinou a sister que voltou ao jogo após a repescagem.

Amanda detona brother e revela opinião: ''Tá se achando''

O Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 27, mexeu com o humor dos brothers. Após a dinâmica, Amanda acabou se envolvendo na discussão de Ricardo e Cezar Black. Em conversa com Aline Wirley, a médica desabafou detonando Alface.

Indignada ao ser barrada ao tentar se envolver no bate boca dos dois, a doutora revelou que não está gostando do jogo do biomédico.

"Realmente tá se achando o dono do jogo agora, ele que dita as peças, ele que é o Big Boss agora", reclamou ela para a cantora.

E falou mais o que acha: "Pra mim ele tá com ar de superioridade... E olha pra mim e fala: "aqui não", eu vou aonde eu quiser, eu falo o que ele quiser, ele faz isso com todo mundo", declarou como vê a postura do brother.