Talitha Morete deixa a barriga de fora em ensaio ao ar livre

Magérrima, Talitha Morete aparece de top branco e deixa a barriga seca à mostra em dia de sol no Rio de Janeiro

A apresentadora Talitha Morete (38), do programa É De Casa, da Globo, ostentou a sua beleza impecável ao fazer um novo ensaio fotográfico na orla do Rio de Janeiro. Nesta terça-feira, 14, a estrela foi vista enquanto fazia algumas fotos ao ar livre.

Nos cliques, a beldade deixou a barriga seca e a cinturinha fina à mostra ao posar com um look curtinho. Morete foi fotografada usando um top branco, camisa combinando e shorts jeans, com direito a um chapéu para completar o visual.

Recentemente, Talitha Morete contou como é a sua rotina para apresentar o programa É De Casa, da Globo, que começa antes das 7h da manhã de sábado. "Eu já estou acostumada. Toda sexta-feira, 22h, eu dou tchau e vou dormir. Não tem balada”, comentou a apresentadora, e completou: “Acordo 4:20h em ponto, faço questão desses 20 minutos, que fazem diferença. Preciso chegar às 5h no Projac para esse negócio de arrumar cabelo e estar no ar às 6:50h”.

Por fim, ela contou o que faz depois da atração. “No sábado, depois do almoço, eu não sou ninguém. Durante a noite eu durmo 12 horas, sou boa nisso de dormir”, revelou.

Fotos: Dilson Silva / AgNews