BBB 23: Indignada, Amanda detona brother e revela opinião: ''Tá se achando''

Após briga, Amanda detona brother alegando que ele se acha o dono do jogo

O Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 27, mexeu com o humor dos brothers. Após a dinâmica, Amanda acabou se envolvendo na discussão de Ricardo e Cezar Black. Em conversa com Aline Wirley, a médica desabafou detonando Alface.

Indignada ao ser barrada ao tentar se envolver no bate boca dos dois, a doutora revelou que não está gostando do jogo do biomédico.

"Realmente tá se achando o dono do jogo agora, ele que dita as peças, ele que é o Big Boss agora", reclamou ela para a cantora.

E falou mais o que acha: "Pra mim ele tá com ar de superioridade... E olha pra mim e fala: "aqui não", eu vou aonde eu quiser, eu falo o que ele quiser, ele faz isso com todo mundo", declarou como vê a postura do brother.

Ricardo e Cezar discutem após Jogo da Discórdia: ''Vou te colocar no Paredão''

Após o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 27, Ricardo e Cezar Black discutiram na sala em frente a outras sisters. Tudo começou quando Amanda e o enfermeiro comentaram sobre a dinâmica e o baiano declarou não ter gostado da atitude de Alface.

"Você citou meu nome, você falou da jogada e você citou que eu votei na Aline, ao mesmo tempo que eu dei o poder para a Aline. Achei muito sujo o que o Alface fez agora aqui (...) Você sabia qual foi a minha jogada. (...) Nunca joguei com a Amanda. Nessa hora, minha prioridade sou eu aqui dentro (...)", explicou Cezar Black o que o incomodou.

Falando mais alto que o biomédico, o enfermeiro deixou o colega de confinamento irritado e então iniciou uma discussão. "Você está fo****. Eu vou te colocar no Paredão", disparou Ricardo.

Os dois começaram a brigar e Amanda e Aline Wirley se meteram na discussão. "Você é covarde! Eu te falei um negócio agora e você vem falar aqui", gritou Ricardo para Cezar. Amanda e Aline também gritaram e Alface pediu para elas não se meteram.

Veja a discussão entre Ricardo e Cezar Black: