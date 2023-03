BBB 23: Gabriel Santana é eliminado no décimo primeiro paredão

Gabriel Santana foi eliminado com 56,45% dos votos do público no décimo primeiro paredão do BBB 23

Na noite desta terça-feira, 28, Gabriel Santana foi o eliminado da casa do BBB 23, da Globo, com 56,45% dos votos do público. Ele saiu do jogo no décimo primeiro paredão da temporada após enfrentar a berlinda contra Aline Wirley e Bruna Griphao.

Vale lembrar que Gabriel Santana foi parar no paredão por causa do Poder Curinga. Amanda tinha o poder reverso por causa do Curinga da semana e tinha que escolher uma das pessoas menos votadas pela casa para ir ao paredão. Ela escolheu indicá-lo.

Relembre como foi a formação do décimo primeiro paredão do BBB 23

O anjo da semana Ricardo tentou dar a imunidade para Domitila, mas recebeu a notícia de o anjo é autoimune. Logo depois, a líder Sarah Aline indicou Bruna Griphao direto para o paredão. Na sequência, Marvvila usou o poder que ganhou na dinâmica do soprobol. Ela precisou vetar o voto de um participante e escolheu tirar o voto de Amanda. Então, os participantes fizeram a votação no confessionário e a mais votada foi Amanda.

Amanda usou o Poder Curinga, que é o poder reverso. Ela precisou mandar para o paredão uma pessoa entre as menos votadas pela casa. As opções dela eram Cezar, Domitila, Fred, Gabriel e Larissa. Então, Amanda decidiu indicar Gabriel Santana. O ator teve o direito do contragolpe e decidiu puxar Aline Wirley para o paredão. Por fim, Amanda, Gabriel e Aline disputaram a prova bate-volta e Amanda se deu bem e escapou do paredão.