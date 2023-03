O que aconteceu na festa de Sarah Aline? Entenda as críticas de internautas ao BBB 23

Líder da semana no BBB 23, Sarah teve sua primeira festa temática na edição

Na noite desta quarta-feira, 29, aconteceu a Festa da Líder Sarah Aline que gerou polêmica e diversas críticas pelos internautas e telespectadores que acompanham a 23ª edição do BBB. Desde o tema da comemoração até o vazamento do suposto cardápio, os fãs do reality da Globo comentaram tudo nas redes sociais.

Durante o dia, horas antes da festa, rumores nas redes sociais diziam que a produção do BBB 23 havia trocado o tema da festa, que inicialmente seria Realeza Africana, para Boteco. No entanto, a emissora emitiu um comunicado direcionado à imprensa desmentindo o boato e confirmando que o tema inicial seria o da festa.

A comoção na web foi tanta, que até a apresentadora Giovanna Ewbank questionou os rumores. "Como assim?! Alô BBB e Globo se a escolha de todo mundo foi atendida até então por que o tema Realeza Africana, escolhido pela Sarah como primeira opção, não pode?", disse a também atriz em suas redes sociais.

Leia também:Produção veta tema da festa do líder escolhido por Sarah

Por fim, a festa seguiu o desejo da Líder e contou com uma decoração inspirada na cultura do continente africano, que também foi exaltada no figurino de Sarah. Além disso, o evento contou com um trono para celebrar a ancestralidade da participante do BBB 23 como a rainha da noite.

No entanto, essa não foi a única crítica feita pelos internautas. O evento foi muito comentado nas redes sociais e muitos especularam que a emissora mudou de última hora o tema e acabou entregando menos do que poderia.

Alguns telespectadores perceberam uma festa bem menos decorada do que o habitual. O público também notou que o cardápio não batia com o tema da festa. Telespectadores também notaram que itens de decoração eram repetidos, até o cardápio da festa originalmente planejada acabou vazando.

"Até a decoração foi reutilizada! Sério, inacreditável, logo no tema da Sarah fazem uma coisa dessa",

criticou um. "Nome do cardápio da festa da líder vaza na internet com o título 'Boteco da Sarah Aline'", observou outro.

Outros fãs ainda relembraram que esta é a segunda vez que Sarah Aline é Líder no BBB 23, porém, teve sua primeira festa apenas nesta semana. A primeira liderança da sister aconteceu durante a semana turbo da edição, e acabou durando apenas dois dias.