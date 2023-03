Giovanna Ewbank questiona a produção do BBB 23 sobre a festa de Sarah: 'Como assim?!'

Giovanna Ewbank reage ao ver rumores sobre o tema da festa da líder Sarah Aline no BBB 23: 'Torcendo para que seja um mal entendido'

A apresentadora Giovanna Ewbank ficou chocada ao ver os rumores de que a produção do BBB 23, da Globo, teria negado o pedido de tema para a festa da líderSarah Aline. Tanto que ela deixou um recado nas redes sociais para questionar os rumores e pediu uma explicação.

Tudo começou quando surgiram rumores de que Sarah Aline teria pedido para ter uma festa com o tema de realeza africana. Porém, o tema não teria sido aceito pela produção. Por enquanto, a Globo não se pronunciou sobre o tema da festa da líder Sarah.

Ao ver a repercussão do assunto, Ewbank usou o Twitter para se manifestar. “Como assim?! Alô BBB e Globo se a escolha de todo mundo foi atendida até então por que o tema realeza africana, escolhido pela Sarah como primeira opção, não pode?”, disse ela.

Logo depois, ela completou: “Torcendo muito para que seja só um mal entendido e Sarah Aline tenha a festa que ela merece porque ela é uma rainha”.

A equipe de Sarah também comentou sobre a troca de tema. "O tema não é o que esperávamos. Mas vai ser a cara da Sarinha e ela vai curtir muito sua tão sonhada festa", disse o perfil da sister.

HOJE TEM FESTA DA SARINHA SIM 💅🏿✨



O tema não é o que esperávamos. Mas vai ser a cara da Sarinha e ela vai curtir muito sua tão sonhada festa no #BBB23 😍 #TeamSaraline — Sarah Aline 💅🏿 (@saa_aline) March 29, 2023

