Bruno Gagliasso arma surpresa para o filho e encanta Ewbank: "Olha só"

Bruno Gagliasso arma surpresa para Zyan na saída do colégio em que ele estuda; veja

O ator Bruno Gagliasso surpreendeu os fãs ao aparecer nas redes sociais armando uma surpresa para o filho caçula, o fofíssimo Zyan. É que era dia de comemorar o Carnaval na escolinha do pequeno e ele decidiu entrar no clima.

Nesta sexta-feira (17), Giovanna Ewbank mostrou o momento em seu perfil nas redes sociais e encantou os fãs. “Hoje é baile de carnaval na escola das crianças, e olha como o Bruno vai buscar o baby Z na escola”, disse.

Empolgado, ele surgiu fantasiado de um dos personagens do universo Marvel. “Eu não vou buscar o baby Z, eu vou buscar o Hulk. Papai Hulk buscando o baby Hulk”, disse ele que apareceu com mãos de pelúcia e um look todo verde.

Recentemente, a atriz se emocionou ao lembrar de um caso de preconceito sofrido pela filha Titi, durante um evento de produtos de beleza. "Ela estudava em uma escola particular onde a maioria é branca e acaba tendo um preconceito estrutural", explicou ela ao contar a história.

CASAL APAIXONADO

Nesta terça-feira, 14, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso deixaram seus seguidores babando ao compartilharem fotos em clima de romance. O casal publicou as fotos para celebraram o Valentine’s Day, o Dia dos Namorados, que acontece nesta terça nos Estados Unidos.