BBB 23: Globo desmente os rumores e revela tema da festa de Sarah Aline

Globo confirma qual será o tema da festa da líder Sarah Aline no BBB 23 após rumores tomarem conta da internet

No início da noite desta quarta-feira, 29, a TV Globo colocou um ponto final nos rumores sobre o tema da festa da líder Sarah Aline no BBB 23. Durante o dia, os rumores diziam que a produção não iria atender ao pedido da líder para ter uma festa com o tema de Realeza Africana. Porém, a emissora desmentiu e confirmou que este será mesmo o tema da festa dela.

Em um comunicado à imprensa, a área de comunicação da Globo informou que a festa de Sarah Aline terá o tema de Realeza Africana e acontece na noite desta quarta-feira, 29. A decoração do evento será inspirada na cultura do continente africano e também o figurino da líder. Além disso, ela terá um trono para celebrar a sua ancestralidade como a rainha da noite.

Mais cedo, a apresentadora Giovanna Ewbankchegou a questionar os rumores de que a festa não teria o tema de realeza africana em posts no seu Twitter. “Como assim?! Alô BBB e Globo se a escolha de todo mundo foi atendida até então por que o tema realeza africana, escolhido pela Sarah como primeira opção, não pode?”, disse ela, e completou: “Torcendo muito para que seja só um mal entendido e Sarah Aline tenha a festa que ela merece porque ela é uma rainha”.

Chegou o momento de Sarah Aline celebrar o seu reinado no #BBB23 com a Festa Realeza Africana! 👑 Saiba mais sobre o tema ➡️ https://t.co/WzKQHI7c08#RedeBBBpic.twitter.com/WdkJdMlmia — Big Brother Brasil (@bbb) March 29, 2023

Sarah Aline desabafa sobre o jogo com Ricardo

Em conversa com Ricardo no BBB 23, Sarah Aline desabafou sobre o que pensa do jogo em relação ao Quarto Deserto. "Não sei por que, mas tô sentindo que elas vão ficar um bom tempo sem sair, as quatro. Eu acho que elas vão tirar um por um. Não um por um, tipo, todo mundo vai sair. Mas no próximo Paredão, se elas forem, não sei se uma delas sai, não", disse ela.

E ele respondeu: "Posso ser sincero? Se o Black for, acho que o Black sai. Se o Black não for, aí é o Brasil. Até mesmo Fredão, possivelmente, embora ele tenha a torcida dele lá fora, o Brasil é que escolhe. Fredão mesmo pode sair por não ter movimentado o jogo".

Ricardo ainda completou: "Tirar um por um, pra mim, é sair 3. No mínimo 3. Na minha concepção, se for Black com uma delas, o Black sai. Se o Fredão vai com alguma delas, Fredão também pode sair, ele tá fazendo um jogo liso".