Thiago Lacerda curte dia na praia com a esposa e as filhas em tarde de diversão

Discreto com a vida pessoal, Thiago Lacerda é flagrado em dia de diversão com a esposa, Vanessa Lóes, e as filhas na praia

O ator Thiago Lacerda (45) esbanjou diversão e alegria ao ser flagrado em uma tarde na praia no Rio de Janeiro com a família. O artista foi flagrado enquanto aproveitava um dia de sol ao lado da esposa, a atriz Vanessa Lóes (51), e os três filhos, Cora (9), Pilar (13) e Gael (15).

De bermuda, o ator ostentou sua beleza ao ser visto sem camisa enquanto se divertia no mar com as herdeiras. Vale lembrar que ele é casado com a esposa há mais de 20 anos.

Atualmente, Thiago Lacerda está no elenco da novela Amor Perfeito, trama das 6 da Globo.

Fotos: Fabricio Pioyani / AgNews

Thiago Lacerda fala de sua relação com as redes sociais

Recentemente, o ator Thiago Lacerda contou que não é muito chegado ao universo on-line, mesmo mantendo seu perfil no Instagram e compartilhando opiniões por lá. "Não é muito para mim, não sou um cara muito da tecnologia. É uma adaptação, falar com as pessoas de forma mais prática, rápida e direta."

Para ele, a adaptação da chegada da internet ainda acontece, em especial no Brasil, e tudo está muito ligado ao sistema de educação do país. "Temos uma dificuldade maior nas questões da nossa educação, são 500 anos de uma educação negligenciada. É preciso muito cuidado para lidar com isso. O que é estranho lidar é com a violência, agressividade, falta de respeito. É inerente a uma educação deficiente que temos há muito tempo."

Por fim, Lacerda ainda explica que gosta de se pronunciar nas redes e encara como algo bom para ser feito por artistas e pessoas com um grande alcance. "Acredito que uma pessoa pública quando se sente convocada a participar de algum processo seja importante [se pronunciar]. Nunca encarei como algo para me trazer benefícios, é muito mais uma ferramenta de comunicação", finalizou.