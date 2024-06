Íris Bruzzi: Saiba onde atriz vivia antes de se mudar para o Retiro dos Artistas

Com princípio de Alzheimer, a ex-atriz da Globo Íris Bruzzi, de 89 anos, é a nova moradora do Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro

A atriz Íris Bruzzi é a nova moradora do Retiro dos Artistas, fundado há 105 anos. Localizado em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro, o abrigo é o único no Brasil com o foco em auxiliar artistas que precisam de ajuda.

A veterana, de 89 anos atualmente, se mudou para o local nesta semana. Antes, ela vivia com o filho, Marcelo Caruso, netos e bisnetos, na Flórida, nos Estados Unidos. No Brasil, a artista se instalou na casa número 9, ocupada anteriormente pelo compositor Betinho, falecido em maio deste ano.

A residência foi reformada pelo filho de Íris Bruzzi e ganhou uma decoração especial em homenagem à famosa. Em um registro publicado no perfil oficial do Retiro dos Artistas, é possível perceber que a casa possui diversas fotos da atriz ao longo de sua carreira.

De acordo com Cida Cabral, administradora do local, a veterana está bem e trata um princípio de Alzheimer. "Fisicamente ela está bem. Ela está com um princípio de Alzheimer, em processo de tratamento. Mas, no geral, está bem, dialoga, conversa, lembra de tudo. Ela foi trazida pelo filho, que tem dado total assistência. Ela será acompanhada por uma cuidadora", disse ela ao site Extra.

Nas redes sociais, o Retiro deu as boas-vindas à nova moradora: "Íris, que encantou o Brasil com seu talento e carisma desde os anos 1950 como vedete e atriz de teatro de revista, além de brilhar em telenovelas e filmes inesquecíveis, chega hoje para enriquecer ainda mais nossa comunidade", iniciaram na legenda.

E completaram: "Sua presença traz um brilho especial e estamos todos muito empolgados para ouvir suas histórias e compartilhar momentos inesquecíveis. Seja bem-vinda, Íris Bruzzi! Que essa nova fase seja repleta de carinho, amizade e muitas novas memórias!".

A carreira de Íris Bruzzi

Íris Bruzzi atuou em grandes novelas da TV Globo como 'Guerra dos Sexos' (1983), 'Corpo a Corpo' (1984), 'Selva de Pedra' (1986), 'Vale Tudo' (1988), 'O Beijo do Vampiro' (2003) e 'Belíssima' (2005), sendo seu último folhetim na emissora.

Em 2006, Íris passou a interpretar personagens em novelas da Record TV. Obras como 'Vidas Opostas', 'Chamas da Vida', 'Ribeirão do Tempo' e 'Balacobaco' fazem parte de seu currículo nas telinhas da emissora. Sua última aparição na TV aconteceu em 2020, na sitcom brasileira 'Treme Treme', exibida no canal Multishow.