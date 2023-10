De look fitness, Jojo Todynho mostra o corpo e revela que perdeu 26 kg: ''Resultado''

Após dois meses de cirurgia bariátrica, Jojo Todynho mostra o corpo na academia e conta pela primeira vez quantos quilos perdeu

A cantora Jojo Todynho falou pela primeira vez quantos quilos perdeu após ter passado por uma cirurgia bariátrica em agosto. Nesta quarta-feira, 11, ao voltar para a academia, a famosa fez uma foto no local e exibiu suas curvas após dois meses do procedimento no estômago.

Sorridente, a funkeira posou usando um look fitness e revelou que perdeu cerca de 26 kg. Até então, a futura advogada não havia informado com precisão qual era seu peso antes da cirurgia e qual seria o atual, ficando irritada com os comentários e questionamentos dos internautas.

"Não vai mudar nada na vida de ninguém, porque resultado se mostra na prática… De 145 pra 119 me faz cada vez mais ter a certeza que fiz a escolha certa e tracei o melhor caminho pra minha vida (não quero sua opinião) foque no seu objetivo, vai sem olhar pra trás", falou sobre ter decidido pela bariátrica.

Recentemente, a cantora falou que o pós-cirúrgico não vem sendo fácil. Durante a viagem ao México, na última semana, Jojo compartilhou um dos efeitos colaterais que tem enfrentado após o procedimento.

"Vou falar uma coisa para vocês... O lado ruim da bariátrica é que você engasga com tudo. Achei que eu ia morrer, me deu um desespero, eu só chorava, eu estou aqui em pânico. É muito ruim. Ainda tenho que aprender a lidar com isso. Você se engasga com saliva, com tudo, sem tirar nem pôr", revelou.

Jojo Todynho se irrita com críticas sobre seu corpo

A cantora Jojo Todynho rebateu os comentários sobre o seu corpo após compartilhar uma série de fotos de biquíni na praia. Irritada com as opiniões acerca de seu físico depois da cirurgia bariátrica, ela não ficou quieta e se impôs.

A funkeira e futura advogada então iniciou o vídeo falando para as pessoas se informarem sobre o procedimento no estômago e seus resultados. Por estar perdendo peso gradualmente, Jojo Todynho então disparou que se esperasse ficar com as curvas bem diferentes de uma hora para a outra, ela teria optado por lipoaspiração.

"O pior hábito do ser humano é a extrema ignorância e se você tem dúvida de algo se informe, procure um médico, pergunte, eu nunca pedi a opinião de ninguém sobre o meu corpo, porque ele é meu e faço o dele o que eu quiser, a bariátrica é um processo individual se deu certo ou não deu certo, iremos saber com o tempo, porque o que faz milagre é lipo e não é bariátrica", falou.

"Muita gente dando opinião sem ser pedida, opinião a gente dá quando é pedida, continuo não pedindo sua opinião... Cavalo que não dá coice, nego quer montar em cima e acha que pode fazer o que quiser, se olha no espelho, olha sua vida e vê se você realmente pode tá falando da vida de alguém, cada um cuidando do seu rabo, olha que maravilha, não vai ter estresse", disparou irritada com os comentários.