Posando no espelho, Key Alves revela peso atual: "Me amando"

Atleta e ex-BBB, Key Alves usou as redes sociais para mostrar a nova silhueta e compartilhar quanto está pesando atualmente; confira

Key Alves está se sentindo deslumbrante! Nesta quinta-feira, 9, a jogadora de vôlei e ex-BBB usou as redes sociais para compartilhar registros da nova silhueta e revelou qual é seu peso atual após perder alguns quilos.

Perto de voltar para as quadras, a morena contou aos seguidores que está pesando 50 kg atualmente. Mesmo afirmando que perdeu peso, Key não revelou qual era sua pesagem antes desta marca.

"50 kg. Tô me amando mais magra", celebrou ela enquanto posava no espelho usando um top verde e mostrando a barriga seca e cintura fina.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Postando Famosos (@postandofamosos)

Key Alves anuncia retorno às quadras de vôlei após dois anos

No último dia 25, Key Alves usou as redes sociais para anunciar seu retorno ao vôlei após dois anos longe das quadras. A ex-BBB e atleta atuava pelo Vinhedo quando rompeu o ligamento do joelho no início de 2022. Agora, ela foi contratada pela LovB, ONG norte-americana.

"Nossa mais recente LOVB Pro é Keyla Alves! Líbero brasileiro de 1,62m, Keyla (Key) é destaque no esporte desde 2017, chegando ao Sesi Bauru Sub-19. A partir daí, jogou vôlei profissional em diversos clubes como EC Pinheiros e Osasco/São Cristóvão Saúde. No Campeonato Sul-Americano Sub-20 2018, foi eleita a Melhor Líbero. Bem-vindo, Key!", disse a ONG no anúncio publicado no Instagram.

Nos comentários, a jogadora demonstrou grande expectativa com o retorno. "Estou muito animada e feliz por fazer parte da @lovb, depois de dois anos lesionada, voltar a jogar vôlei com vocês é muito gratificante. Me sinto honrada! Obrigadaa", escreveu.

Os fãs também aproveitaram para celebrar a volta de Key. "E deu tudo certo. Você merece, Key! Tenho certeza que serão temporadas incríveis", disse uma internauta. "Key, que Deus te proteja e abençoe na nova fase da sua vida", desejou outra. "Nossa rainha vai chegar com tudo", celebrou mais uma.