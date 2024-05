Fátima Bernardes conta detalhes de bastidores do Plantão da Globo

Em entrevista, Fátima Bernardes conta como são os bastidores do temido Plantão da Globo e revela história engraçada com sua música de chamada

Antes de se tornar apresentadora de diversas atrações de entretenimento da TV Globo, Fátima Bernardes trabalhou no jornalismo da emissora carioca por anos, incluindo como apresentadora do Jornal Nacional. E após toda sua experiência, a comunicadora finalmente revelou o que acontece nos bastidores do Plantão da Globo.

Em participação do podcast PodPah na última quinta-feira, 9, a apresentadora contou o que acontece quando surge uma notícia urgente e quais procedimentos a Globo segue para interromper sua programação. "O próprio editor-chefe e o diretor na hora decidem: é plantão ou não é plantão. Vale interromper a programação ou dá pra esperar o intervalo?", revelou a ex-esposa de William Bonner.

O apresentador Igão ainda questionou como o jornal escolhe alguém para entrar em plantão, e se existe algum tipo de 'botão vermelho' para acionar repórteres imediatamente. E Fátima explicou direitinho como essa correria acontece!

"Pegam alguém que sai correndo para um lugar onde está o controle da programação, quando eu fazia era assim. Aí quando você chega, está com o texto, vem o sinal e interrompe. Você tem que coordenar todas as afiliadas, né? De todo o país, porque tem que haver um comando central que fala: 'Interrompe. Vai interromper em 3, 2, 1'. Interrompe e toca isso [a vinheta]", detalhou a jornalista.

A famosa ainda lembrou os momentos em que precisou fazer as reportagens urgentes e assuntos que cobriu ao longo dos anos no jornalismo. "Já fiz muitos, de início de guerra, de fim de guerra, de morte de pessoas... de tudo o que você pode imaginar. Já fiz muito plantão", contou Bernardes.

Por fim, Fátima contou uma situação engraçada envolvendo a vinheta do Plantão da Globo enquanto estava fora de seu trabalho. "Uma vez eu estava no cinema e tocou... Uma pessoa tinha o toque no telefone que era isso [a chamada]. Eu quase me agarrei no teto", disse a apresentadora.

Fátima Bernardes nega ser a culpada por acabar com TV Globinho

Ainda em sua participação no PodPah, Fátima Bernardes falou sobre as acusações de ter sido a culpada por acabar com a TV Globinho, atração infantil matinal da Globo. Após deixar a bancada do Jornal Nacional em 2011, a apresentadora assumiu o Encontro com Fátima Bernardes, que tomou espaço do programa de crianças na grade da emissora carioca.

Na entrevista, Fátima negou ter sido responsável pela extinção da TV Globinho em 2015, após anos sendo exibida apenas aos sábados. "Acho engraçado que a gente brinca e as pessoas acreditam. Fiquei chocada que as pessoas realmente acham que eu tenho poder na programação da TV Globo", disse a comunicadora.

Fátima ainda expressou mais uma vez que não teve o poder de escolha quando propôs a criação do Encontro para a emissora. "Não fui eu não, gente. Eu só queria fazer o meu programa e o único lugar que puseram foi ali", confessou.