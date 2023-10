Jojo Todynho comemora a volta ao treinos após cirurgia bariátrica: "Liberdade cantou!”

A cantora Jojo Todynho estava sem poder fazer exercício físico por causa da cirurgia bariátrica, que fez em agosto

Animada! Na manhã desta quarta-feira, 11, Jojo Todynho comemorou muito a liberação para voltar aos seus treinos Em seu perfil nas redes sociais, a cantora compartilhou um vídeo exaltando felicidade ao anunciar que estava de volta ao treinos quase dois meses após realizar a cirurgia bariátrica.

"Bom dia! Liberdade cantou! Voltei com tudo. Vou agachar quantas vezes a Carol mandar. Voltei, bebê! Liberdade! Com esse look de gostosa aqui, vai ficar difícil”, se exaltou Jojo vestindo um conjuntinho de academia preto

“Agora vai ficar difícil de aturar a dublê de Gracyanne. Tríceps, bíceps, vai ficar tudo... A nega vai perder a humildade, já estou vendo. Bora malhar! Eu tô livre!", finalizou a voz de ‘Que tiro foi esse?’ comemorando mais uma vez.

Recentemente, a cantora abriu o jogo e revelou que o pós cirúrgico não vem sendo fácil. Durante sua viagem ao México na última semana, Jojo compartilhou um dos efeitos colaterais que tem enfrentado após o procedimento.

"Vou falar uma coisa para vocês... O lado ruim da bariátrica é que você engasga com tudo. Achei que eu ia morrer, me deu um desespero, eu só chorava, eu estou aqui em pânico. É muito ruim. Ainda tenho que aprender a lidar com isso. Você se engasga com saliva, com tudo, sem tirar nem pôr", revelou.

Apesar de estar sofrendo com os entalos no pós-operatório, Jojo fez questão de evidenciar que não se arrepende da cirurgia e que já está contente com os resultados que obteve até o momento: "Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, você vê pequenas coisas, botar uma sandália, se vestir sozinha, isso é gratificante”, a cantora celebrou sua decisão.

Jojo Todynho desistiu da faculdade?

Jojo Todynho usou as redes sociais para revelar como estão seus estudos rumo ao diploma de advogada após enfrentar críticas por parte de colegas da profissão. A cantora contou que segue firme e forte na faculdade e ainda detalhou alguns de seus planos para seguir a carreira no direito.