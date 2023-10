Jojo Todynho sofre com complicação no pós-operatório de bariátrica: ‘Estou em pânico’

O que aconteceu? Jojo Todynho surge abatida nas redes sociais para desabafar sobre complicação de sua cirurgia bariátrica

Nesta quinta-feira, 05, Jojo Todynho deixou os seguidores preocupados ao usar as redes sociais para desabafar sobre um susto. A cantora revelou que está passando por situação delicada durante a recuperação de sua cirurgia bariátrica. Abatida, ela contou que sofre com engasgos frequentes durante seu pós-operatório.

Através do stories do Instagram, Jojo decidiu falar abertamente sobre a complicação após sofrer um engasgo: “Vou falar uma coisa para vocês, o lado ruim da bariátrica é que você engasga com tudo. Eu vim do quarto agora e eu chego a estar suando”, a estudante de direito iniciou o desabafo visivelmente ofegante e abalada com a situação.

“Eu já estou suando normal, porque aqui é muito quente”, disse a cantora, que está curtindo uma temporada de férias no México. Foi então que ela relatou o susto: "Eu achei que eu ia morrer, me deu um desespero, eu só chorava, eu estou aqui em pânico. É muito ruim. Eu ainda tenho que aprender a lidar com isso”, Jojo lamentou.

“Você se engasga com saliva, com tudo, sem tirar nem por”, disse a artista, que passou pelo procedimento em agosto deste ano. “Joguei uma água na cara porque estou com falta de ar, gente. É horrível, não desejo para ninguém”, ela abriu o coração sobre os engasgos, que são problemas relativamente comuns no pós-operatório.

Jojo Todynho desabafa sobre complicação de cirurgia bariátrica - Reprodução/Instagram

Apesar de estar sofrendo com os entalos no pós-operatório, Jojo fez questão de evidenciar que não se arrepende da cirurgia e que já está contente com os resultados que obteve até o momento: "Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, você vê pequenas coisas, botar uma sandália, se vestir sozinha, isso é gratificante”, a cantora celebrou sua decisão.

Vale lembrar que Jojo ainda não conquistou os resultados definitivos após a cirurgia: “Sou uma mulher muito determinada, persistente e focada, não tem problema, minha hora vai chegar e quando chegar vou estar rindo de alegria”, disse a cantora, que está no processo de recuperação com uma dieta restritiva, além de praticar exercícios físicos.

