Ex-BBB Munik Nunes encanta seguidores ao compartilhar ensaio da filha

Munik Nunes usou as redes sociais para compartilhar registros do ensaio newborn da filha, Catarina, e encantou os internautas: "Não resisti"

Nesta sexta-feira, 10, a ex-BBB Munik Nunes encantou os seguidores ao compartilhar o primeiro ensaio de fotos da filha, Catarina. Quase um mês após o nascimento da pequena, a influenciadora mostrou registros de seus primeiros dias de vida.

Nas fotos publicadas no Instagram, a primogênita está com um vestido branco com decorações de flores. Além de surgir com dois modelos de tiaras para deixar o look ainda mais bonito! Ela fez fotos em um balanço e segurando uma boneca de pano.

"Não resisti e vim postar o ensaio Newborn da Catarina. Ela tava com 8 dias quando fez, agora já está com 21. Minha princesinha", disse Munik na legenda.

Nos comentários, os internautas logo notaram uma grande semelhança. "A xerox do teu esposo!" escreveu um. "Cara do pai", ressaltou outro. Também tiveram chuvas de elogios à bebê. "Uma boneca linda", disse uma seguidora. "Nem parece que é de verdade", se derreteu mais um.

Vale lembrar que Catarina é fruto do relacionamento com Paulinho Simão. O casal oficializou a união em 2022.

Chá de bebê de Munik Nunes

Prestes a se tornar mãe pela primeira vez e dar à luz a Catarina, Munik Nunes recebeu uma surpresa emocionante de alguns amigos: um chá de bebê muito especial para se preparar para a chegada da herdeira. A ex-participante do 'Big Brother Brasil' compartilhou em suas redes sociais a emoção que sentiu com o gesto e dividiu detalhes da festinha.

Por meio dos stories de seu perfil oficial no Instagram, Munik contou que recebeu a surpresa de algumas amigas e admitiu que não estava preparada. Rapidamente, ela correu em seu apartamento para trocar de roupa e se arrumar para curtir a festinha. Na sequência, ela apareceu usando um vestido longo rosa para combinar com a decoração.

Apesar de ser uma festa surpresa, o evento estava repleto de detalhes com a temática de jardim encantado. Munik se emocionou ao chegar e caiu em lágrimas diante do cenário, composto por um bolo cenográfico, paineis brilhantes, luminárias de borboletas e muitas flores. Depois de se trocar, a influenciadora tirou fotos com todos os convidados.