Ex-BBB Munik Nunes explica por que escondeu casamento: 'Algo nosso'

Em entrevista à CARAS, a ex-BBB Munik Nunes abriu a intimidade e falou um pouco sobre sua vida ao lado de Paulinho Nunes

Depois de meses sem revelar o casamento com Paulinho Simão, a influenciadora Munik Nunes (26), campeã do BBB 16, decidiu explicar por que resolveu manter a discrição quanto a união. Em entrevista à CARAS Brasil, ela falou sobre detalhes envolvendo a notícia que pegou os fãs de surpresa.

Segundo Munik, o fato dela ser famosa não impede de manter informações de sua intimidade longe dos fãs e da mídia. "Tem coisas que gosto de manter só para mim e quem é mais próximo", iniciou a morena.

"Amo as pessoas que me acompanham, amo compartilhar sobre o que faço, como, uso e tudo mais, mas se sinto que não é o momento de falar sobre algo, guardo para mim. Tento pensar que se isso vai trazer algum tipo de energia negativa, é melhor não falar e esperar o momento certo", completou.

Sobre o casamento com Paulinho, com que mantém um relacionamento desde janeiro de 2022, Munik garante que ter oficializado a união não gerou grandes mudanças na rotina do casal: "Acho que só mudou o sobrenome mesmo (risos), o amor, a amizade e o companheirismo continua. Na verdade, acho que só cresce".

Apaixonadíssima, a goiana não negou que está vivendo momentos de plenitude ao lado do amado. "Nós nos entendemos muito bem e sou extremamente grata por ter encontrado ele no caminho", disse ela.

Agora, depois de mais um passo na relação, Munik conta que já tem pensado em concretizar o sonho de ser mamãe. Animada para viver a experiência, ela disse que se imagina sendo uma mãe 'babona'.

"Minha mãe é maravilhosa e sei que vou dar o meu máximo para conseguir passar para o meu filho o que ela foi e é para mim. Acho que vou ser uma mãe super babona, dessas que se emociona com as coisas, vou curtir demais todas as fases, com certeza!", contou.

REFLEXÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO NO BBB 16

No ano de 2016, Munik Nunes cativou os brasileiros ao passar pela casa do BBB 16. Com apenas 19 anos, a goiana chamou atenção pelo seu jeito divertido e espontâneo. Segundo a gata, a experiência no reality é muito enriquecedora para sua vida.

"Cresci muito como pessoa, como mulher, aprendi a lidar com coisas que talvez com aquela idade eu não conseguiria se não tivesse passado por essa experiência. Para mim, é incrível ter crescido tanto e a sensação que fica é de dever cumprido, todos os dias”, declarou.