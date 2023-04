Munik Nunes relembra dia em que venceu o BBB 16 e celebra momento que ‘mudou a vida’

Influenciadora e ganhadora do BBB 16, Munik Nunes relembra como foi ganhar o reality aos 19 anos

Nesta quinta-feira, 5, a influenciadora Munik Nunes (26) decidiu relembrar em suas redes sociais o dia em que foi anunciada como a grande ganhadora do Big Brother Brasil 16! Há sete anos atrás, a jovem, que tinha apenas 19 anos de idade, conquistou o prêmio milionário da casa mais vigiada do país.

“Você piscou e hoje faz 7 anos que eu venci o BBB16. A melhor experiência que tive e que mudou completamente a minha vida. Sou grata por tudo, cada detalhe e aprendizado dentro do programa. Obrigada a quem passou por aqui e quem continua até hoje comigo, vocês fizeram a diferença”, escreveu a influenciadora, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Munik se consagrou a campeã do Big Brother Brasil 16 depois de derrotar a youtuber Maria Claudia. Depois de 16 edições do reality show de confinamento da Rede Globo, a influenciadora goiana se tornou a mais jovem vencedora do programa.

CASAMENTO! Munik Nunes se casa com Paulo Simão em cerimônio batante intimista

A influenciadora goiana e ganhadora do Big Brother Brasil 16 Munik Nunes casou com Paulo Simão, no fim do ano passado, em uma cerimônia bastante intimista. Alguns meses depois, ela resolveu abrir o álbum de fotos do evento e mostrou cliques inéditos. A ex-BBB surgiu belíssima beijando o noivo na união civil. "Sr e Sra Simão. 03/10/2022", escreveu ela na legenda da publicação. Os fãs, claro, se derreteram pelos pombinhos ao verem os registros da celebração. "Linda! Você merece tudo de melhor", disse uma internauta. "Felicidades mil, Mu! Que Deus continue abençoando a relação de vocês", comentou outra. Já uma terceira ressaltou: "Você é uma pessoa de muita luz. Desejo que você tenha um matrimônio de muito amor".