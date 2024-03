Munik Nunes ganha chá de bebê surpresa na reta final da gravidez: ‘Emoção’

Mamãe de primeira viagem, Munik Nunes se emociona ao receber chá de bebê surpresa enquanto se prepara para dar à luz a Catarina

Prestes a se tornar mãe pela primeira vez e dar à luz a Catarina, Munik Nunes recebeu uma surpresa emocionante de alguns amigos: um chá de bebê muito especial para se preparar para a chegada da herdeira. A ex-participante do 'Big Brother Brasil' compartilhou em suas redes sociais a emoção que sentiu com o gesto e dividiu detalhes da festinha.

Através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, Munik contou que recebeu a surpresa de algumas amigas e admitiu que não estava preparada. Rapidamente, ela correu em seu apartamento para trocar de roupa e se arrumar para curtir a festinha. Na sequência, ela apareceu usando um vestido longo rosa para combinar com a decoração.

Apesar de ser uma festa surpresa, o evento estava repleto de detalhes com a temática de jardim encantado. Munik se emocionou ao chegar e caiu em lágrimas diante do cenário, composto por um bolo cenográfico, paineis brilhantes, luminárias de borboletas e muitas flores. Depois de se trocar, a influenciadora tirou fotos com todos os convidados.

Além disso, a ex-sister também agradeceu a surpresa e celebrou a reta final de sua gestação em seu perfil no Instagram: "Hoje fui pega totalmente de surpresa, e ganhei um chá de bebê. Como vocês já me conhecem, eu não consegui segurar a emoção. Só tenho a agradecer e dizer que estamos te esperando muito filha!”, escreveu Munik.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Munik Nunes Simão (@muniknunes)

Vale mencionar que Catarina é sua primeira filha com o empresário Paulinho Simão. Eles oficializaram a união em um casamento secreto no final de 2022, mas só revelaram o compromisso alguns meses depois. No ano seguinte, anunciaram a gestação da primeira herdeira nas redes sociais: “Nossa família cresceu!!! Ahhh como estamos felizes”, disseram os papais.

Embora tenha ganhado um chá de bebê dos amigos, Munik também organizou um festão para descobrir se estava à espera de um menino ou uma menina. Todos os convidados, incluindo o papai, estavam vestidos de branco para manter o mistério até o momento da revelação, quando foram surpreendidos por uma chuva de pó rosa; relembre:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Munik Nunes Simão (@muniknunes)

Munik Nunes emociona ao mostrar ultrassom:

A influenciadora e ex-BBB Munik Nunes usou as redes sociais para compartilhar um vídeo emocionante com os seguidores. Grávida de Catarina, sua primeira filha com Paulinho Simão, ela encantou ao mostrar algumas imagens do ultrassom da bebê. Vale mencionar que a influenciadora descobriu a gravidez em agosto do ano passado, por isso, ela deve nascer logo.