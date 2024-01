Grávida, Munik Nunes emociona ao mostrar ultrassom da filha: 'Sonho'

À espera de sua primeira filha, a ex-BBB Munik Nunes compartilhou alguns registros do ultrassom e mostrou o barrigão de 5 meses

A influenciadora e ex-BBB Munik Nunes usou as redes sociais para compartilhar um vídeo emocionante com os seguidores. Grávida de Catarina, sua primeira filha com Paulinho Simão, ela encantou ao mostrar algumas imagens do ultrassom da bebê.

O casal anunciou a gestação em outubro do ano passado, quando mostraram uma roupinha de recém-nascido e um par de sapatinhos de crochê para revelar a novidade. Na última segunda-feira, 29, em seu Instagram oficial, a campeã do Big Brother Brasil 16, da Globo, reuniu também registros acariciando seu barrigão de 5 meses.

"Dia 29/08/2023 descobri que o meu maior sonho se realizou. Minha Catarina, eu já te amo tanto filha!", escreveu Munik Nunes na legenda da publicação. Nas imagens compartilhadas, é possível observá-la bastante emocionada ao mostrar o primeiro teste de gravidez positivo.

Emocionados com o vídeo compartilhado pela ex-BBB, diversos amigos e seguidores da famosa deixaram comentários carinhosos na postagem. "Já era linda. Agora grávida ficou mais ainda", se derreteu uma internauta. "Não, para, eu não tenho preparo emocional para esse vídeo", declarou outra. "Que coisa mais lindaaa", disse a atriz Giovanna Chaves.

Confira a publicação:

