Ex-BBB Munik Nunes anuncia gravidez: "Nossa família cresceu"

A ex-BBB Munik Nunes revelou nas redes sociais que está à espera do primeiro filho com Paulinho Simão

Munik Nunes, de 27 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira, 25, para dividir uma linda notícia com seus seguidores. A campeã do BBB 16, da TV Globo, do anunciou que está à espera de seu primeiro filho com o empresário Paulo Simão.

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital postou um vídeo ao lado do marido para compartilhar a novidade. Na gravação, os dois se abraçam, se beijam, e ainda mostram um look de bebê e também um ultrassom.

"Nossa família cresceu!!! Ahhh como estamos felizes… Estava doida para compartilhar essa novidade com vocês. 'Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá'. Salmos 127:3", escreveu a mamãe na legenda da publicação.

Os amigos e seguidores deixaram mensagens de felicitações nos comentários. "Que Deus abençoe muito!", disse a ex-BBB Paula Amorim. "Que linda! Que Deus abençoe", escreveu a influencer Raissa Barbosa. "A melhor notícia do ano! Que venha com muita saúde", desejou um seguidor. "Que vídeo lindo! Parabéns papais por esse momento lindo que é ter um filho, momento mágico na vida de uma família", falou uma fã.

Munik e Paulo, vale dizer, oficializaram a união em outubro do ano passado com uma cerimônia intimista.

Confira a publicação:

Munik Nunes explica por que escondeu casamento

Depois de meses sem revelar o casamento com Paulinho Simão, a influenciadora Munik Nunes decidiu explicar por que resolveu manter a discrição quanto a união. Em entrevista à CARAS Brasil, ela falou sobre detalhes envolvendo a notícia que pegou os fãs de surpresa.

Segundo Munik, o fato dela ser famosa não impede de manter informações de sua intimidade longe dos fãs e da mídia. "Tem coisas que gosto de manter só para mim e quem é mais próximo. Amo as pessoas que me acompanham, amo compartilhar sobre o que faço, como, uso e tudo mais, mas se sinto que não é o momento de falar sobre algo, guardo para mim [...]", explicou em um trecho.