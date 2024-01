Viih Tube surpreende por semelhança com a filha, Lua Di Felice: "Minha cara"

Em novo ensaio de fotos com sua filha, Lua Di Felice, Viih Tube surpreende por sua semelhança com a bebê; confira os registros!

A influenciadora digital Viih Tube estourou o fofurômetro das redes sociais ao publicar novas fotos ao lado de sua filha, Lua Di Felice, de 9 meses, fruto de seu relacionamento com o ex-BBB Eliezer. A mãezona surpreendeu ao mostrar a semelhança com sua herdeira nesta segunda-feira, 29.

Em seu perfil oficial do Instagram, Viih compartilhou alguns cliques de um ensaio fotográfico que fez com Lua. Nos cliques, as duas surgiram em clima de brincadeira para a câmera, enquanto arrasavam com looks lilás que combinavam.

Nos registros, elas apareceram com os rostos bem grudadinhos e encantaram os fãs da ex-BBB. "Ela tá a minha cara sim e eu posso provar. Trabalho com provas HAHAHAHA", escreveu Viih na legenda da publicação.

Logo, seus seguidores falaram sobre a semelhança entre mãe e filha. "A carinha da mãezinha dela", disse um internauta. "Tubezinha", brincou outro. "Tá mesmo Viih. Sua cara todinha", disparou mais um. Outros se derreteram com as fotos: "Perfeitas!", "Essa Lua tá perfeitinha demais", "Essas fotos tão lindas meu Deus", disseram.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Eliezer se diverte ao receber 'bronca' de Viih Tube por foto

Ainda nesta segunda-feira, 29, o ex-BBB Eliezer usou as redes sociais para compartilhar a reação da esposa, Viih Tube, após ele publicar uma foto sem camisa em seu Instagram. Bem-humorado, o pai da pequena Lua Di Felice reuniu diversas imagens da amada e brincou com a situação após receber uma "bronca".

Assim, em seu perfil, ele postou alguns memes de Viih Tube durante sua participação no BBB 21, da Globo. "Quando a sua mulher ficar bolada com a sua biscoitagem na internet, ela não dirá nada, MAS haverá sinais. Passa pro lado. E nem é meme… ou é?", escreveu ele, com emojis de risadas.

A famosa, por sua vez, fez questão de comentar na publicação do marido."Inclusive, pode apagar", declarou ela.