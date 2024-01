Eliezer se diverte ao receber 'bronca' de Viih Tube por foto: 'Deu ruim'

O ex-BBB Eliezer recebeu uma 'bronca' da esposa, Viih Tube, ao publicar uma imagem sem camisa nas redes e brincou com a situação

O influenciador e ex-BBB Eliezer usou as redes sociais para compartilhar a reação da esposa, Viih Tube, após ele publicar uma foto sem camisa em seu Instagram. Em tom de humor, o pai da pequena Lua reuniu diversas imagens da amada e brincou com a situação após receber uma "bronca".

Assim, em seu perfil, ele postou alguns memes de Viih Tube durante sua participação no BBB 21, da Globo. "Quando a sua mulher ficar bolada com a sua biscoitagem na internet, ela não dirá nada, MAS haverá sinais. Passa pro lado. E nem é meme… ou é?", escreveu ele, com emojis de risadas.

A famosa, por sua vez, fez questão de comentar na publicação do marido: "Inclusive, pode apagar", declarou ela. Internautas também brincaram com a ‘bronca’ recebida por Eliezer. "Antes de arrastar pro lado, eu já me perguntei: cadê a Viih?", se divertiu uma seguidora.

"Conselho: se não quiser dormir na rua, apague", comentou outra. "Adoro, sou do clube da Viih Tube, pode apagar", disse uma terceira. "Não acreditei mesmo que ela tivesse liberado a biscoitagem", brincou mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eli (@eliezer)

Filha de Viih Tube e Eliezer rouba a cena em foto em família

Viih Tube, a ex-participante do BBB 21, explodiu o fofurômetro das redes sociais na noite desta terça-feira, 23, ao compartilhar novos cliques da sua viagem em família.

A influenciadora digital está curtindo alguns dias de descanso em Bonito, no Mato Grosso do Sul, ao lado da filha, Lua Di Felice, de nove meses, e do marido, o ex-BBB Eliezer, e a pequena roubou a cena ao surgir com mostrando a linguinha. Em outro clique publicado no feed do Instagram, o casal surge trocando olhares apaixonados, enquanto posam abraçados em um cenário paradisíaco.

Ao dividir os registros, Viih se mostrou grata. "Nós somos muito ricos e eu não to falando de dinheiro. Eu sei que foi você, Deus, eu sei!", disse ela na no começo da legenda, que completou a postagem se derretendo pela herdeira. "Quem aguenta essa farra com a linguinha pra fora batendo palma."

Os fãs ficaram encantados com as fotos em família. "A Lua com todo seu charme não aguento, família linda!!", disse uma seguidora. "Perfeitos", escreveu outro. "Família linda, só vejo amor. Deus abençoe sempre", falou uma fã.