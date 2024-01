Filha de Viih Tube e Eliezer rouba a cena em foto em família

A influenciadora digital e ex-BBB Viih Tube encantou os seguidores das redes sociais ao postar novas fotos de sua viagem em família

ViihTube, a ex-participante do BBB 21, explodiu o fofurômetro das redes sociais na noite desta terça-feira, 23, ao compartilhar novos cliques da sua viagem em família.

A influenciadora digital está curtindo alguns dias de descanso em Bonito, no Mato Grosso do Sul, ao lado da filha, Lua Di Felice, de nove meses, e do marido, o ex-BBB Eliezer, e a pequena roubou a cena ao surgir com mostrando a linguinha. Em outro clique publicado no feed do Instagram, o casal surge trocando olhares apaixonados, enquanto posam abraçados em um cenário paradisíaco.

Ao dividir os registros, Viih se mostrou grata. "Nós somos muito ricos e eu não to falando de dinheiro. Eu sei que foi você, Deus, eu sei!", disse ela na no começo da legenda, que completou a postagem se derretendo pela herdeira. "Quem aguenta essa farra com a linguinha pra fora batendo palma."

Os fãs ficaram encantados com as fotos em família. "A Lua com todo seu charme não aguento, família linda!!", disse uma seguidora. "Perfeitos", escreveu outro. "Família linda, só vejo amor. Deus abençoe sempre", falou uma fã.

Mais cedo, a influenciadora digital comemorou o aniversário de 34 anos de Eliezer. "A forma como leva a vida, como trata os outros à sua volta, como pensa, como trabalha e principalmente como é um paizão para nossa filha! Que esse novo ano, novo ciclo, seja repleto de saúde, histórias para contar e muito amor! Porque é isso que você merece, só coisas boas! Te amo! 34 primaveras, Eliezer", desejou.

Confira as fotos:

Eliezer mostra Viih Tube experimentando carne de jacaré

Os influenciadores e ex-BBBs Viih Tube e Eliezer usaram as redes sociais para compartilhar uma nova experiência com os seguidores. O casal, que está fazendo uma viagem em família com a filha, Lua Di Felice, de 9 meses, para Bonito, Mato Grosso do Sul, mostrou o momento em que comeram carne de jacaré pela primeira vez.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Eliezer gravou a reação dos dois ao provarem o prato durante o jantar. "Estamos em um restaurante com culinária regional, e o jacaré deles é legalizado, então pode estar no cardápio", explicou ele. "É uma carne mais dura, lembra um pouco o frango… é um gosto mais forte", analisou. "Não é dura. O frango é mais duro. Gostei", avaliou a ex-participante do Big Brother 21, da Globo. "É sempre importante mencionar que é proibido o exercício de caça no Brasil, assim como o comércio de espécies da fauna silvestre", escreveu o famoso no vídeo compartilhado. Confira!