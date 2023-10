Menino ou menina? Munik Nunes revela sexo do primeiro filho com Paulinho Simão

Poucos dias após revelar a gestação, Munik Nunes divide vídeo emocionante de chá revelação luxuoso com o marido, Paulinho Simão

A ex-participante do Big Brother Brasil 16Munik Nunes e o empresário Paulinho Simão organizaram um chá revelação luxuoso para descobrir o sexo do primeiro filho do casal, poucos dias depois de revelarem a gestação. No último sábado, 29, eles compartilharam um vídeo emocionante em que descobrem o sexo do bebê, que será uma menina!

No registro, compartilhado no perfil da ex-sister no Instagram, Munik apresentou detalhes da decoração do evento especial, que incluía um castelo gigantesco. Todos os convidados, incluindo o papai, estavam vestidos de branco para manter o mistério até o momento da revelação, quando foram surpreendidos por uma chuva de pó rosa.

Munik Nunes faz chá revelação para descobrir sexo do primeiro filho - Reprodução/Instagram

Assim que descobriram o sexo, os papais se abraçaram e trocaram muitos beijos apaixonados, contentes com a chegada da menina, que já teve seu nome revelado! Na legenda da publicação, Munik contou como sua primeira filha se chamará: “Nosso sonho se realizou, vem aí, Catarina”, ela declarou emocionada.

Veja o momento da revelação:

Vale lembrar que o casal anunciou a gestação na última quarta-feira, 29. Através das redes sociais, a influenciadora digital postou um vídeo ao lado do marido para compartilhar a novidade. Na gravação, os dois se abraçam, se beijam, e quando se levantam, mostram um look de bebê e também o ultrassom da pequena.

“Nossa família cresceu!!! Ahhh como estamos felizes… Estava doida para compartilhar essa novidade com vocês. 'Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá'. Salmos 127:3", escreveram os mais novos papais do pedaço. Vale lembrar que eles oficializaram a união em um casamento secreto no começo deste ano.

Munik Nunes revela por que escondeu casamento:

Depois de meses sem revelar o casamento com Paulinho Simão, a influenciadora Munik Nunes, campeã do BBB 16, decidiu explicar por que resolveu manter a discrição quanto a união. Em entrevista à CARAS Brasil, ela falou sobre detalhes envolvendo a notícia que pegou os fãs de surpresa; entenda o motivo por trás do casamento secreto.