Fátima Bernardes nega ser a culpada por acabar com TV Globinho: "Engraçado"

Após ser apontada como responsável por acabar da TV Globinho, Fátima Bernardes nega ser a culpada pelo fim da atração infantil; veja!

A jornalista e apresentadora Fátima Bernardes deixou a bancada do Jornal Nacional, da Globo, em 2011, para focar em algo novo na carreira. No ano seguinte, ela passou a comandar o Encontro com Fátima Bernardes, que colocou um fim na atração infantil da emissora carioca: a TV Globinho.

Com a entrada do programa de Fátima na grade da televisão, a TV Globinho acabou perdendo seu espaço na programação diária, passando a ser exibida somente aos sábados. Porém, em 2015, o programa com desenhos infantis foi extinto, dando espaço para o É de Casa entrar na programação.

Apontada como uma das principais culpadas pelo fim do programa, Fátima Bernardes negou ter sido responsável em entrevista ao PodPah na última quinta-feira, 9. "Acho engraçado que a gente brinca e as pessoas acreditam. Fiquei chocada que as pessoas realmente acham que eu tenho poder na programação da TV Globo", disse a ex-esposa de William Bonner.

Fátima ainda expressou mais uma vez que não teve o poder de escolha quando propôs a criação do Encontro para a emissora. "Não fui eu não, gente. Eu só queria fazer o meu programa e o único lugar que puseram foi ali", confessou.

Levando a situação como brincadeira, a famosa ainda fez piada com a acusação e disse que irá fazer uma homenagem à extinta TV Globinho. "Ainda vou fazer uma fantasia de Carnaval de Bob Esponja", brincou.

Nada de TV! Fátima Bernardes anuncia novo trabalho

A apresentadora Fátima Bernardes anunciou seu novo trabalho após revelar que está renovando seu contrato por obra na Globo. Na última quarta-feira, 08, a jornalista compartilhou um vídeo para contar a novidade para seus seguidores e fãs de seu trabalho.

Assim como muitos comunicadores, a famosa resolveu criar seu próprio canal no YouTube enquanto não tem data para seu novo projeto com a emissora carioca, onde ficou mais de 37 anos e comandou desde o Jornal Nacional até o The Voice Brasil.

"Bem-vindos ao canal! É o começo de uma nova trajetória na minha carreira, agora, lá no YouTube! Já se inscreve e ativa o sininho, hein? Ah e aproveita e comenta: o que vocês querem ver por lá?", falou a apresentadora sobre a novidade.