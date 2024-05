Atriz perde o filho de 6 anos em tragédia dentro de casa

A atriz Mariana Derderián, que atuou na novela Floribella, está de luto pela morte trágica do filho de 6 anos de idade. Entenda o que aconteceu na casa dela

A atriz Mariana Derderián, que atuou em novelas no Chile, como Floribella, está de luto pela morte do filho, Pedro, de 6 anos de idade, em uma tragédia na casa da família. O menino faleceu ao ficar preso em um incêndio que atingiu a residência da família.

De acordo com a imprensa local, Mariana estava com os dois filhos em casa quando um incêndio começou durante a madrugada. Ela conseguiu sair da propriedade com a filha, Leticia, de 9 anos, mas não conseguiu voltar para resgatar o filho. Ela ligou para o ex-marido, Francisco Aravena, que foi até a casa e entrou no meio das chamas para resgatar o filho, mas já era tarde demais.

Ele teve ainda mais dificuldade para entrar no quarto do menino por causa das barras de segurança que ficavam na janela. Com isso, o menino foi encontrado já sem vida em seu próprio quarto .

“Tudo começou no início da madrugada, onde uma adulta (Mariana Derderián) junto com seus dois filhos infelizmente percebem a existência de fumaça, os primeiros sinais do incêndio. Com isso, a mãe e um dos filhos conseguiram evacuar o imóvel, mas infelizmente o filho de seis anos morreu no interior em decorrência da ação das chamas”, informou o tenente coronel Marco Fuentes, da prefeitura, ao site Clarín.

O ex-marido dela sofreu lesões de queimaduras no sistema respiratório por causa da fumaça e está internado em coma induzido em um hospital da região. Mariana também foi ao hospital com a filha. A menina já recebeu alta hospitalar, mas a mãe segue em observação. O quadro de saúde dela é estável.

Causas do incêndio

As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas pela polícia local. Porém, algumas hipóteses já foram levantadas. As autoridades acreditam que as chamas podem ter começado devido ao contato de um material inflamável com uma fonte de calor. Ou a casa teve uma falha na rede elétrica que causou um curto-circuito.

Quem é Mariana Derderián?

Mariana Derderián tem 44 anos e é atriz. Ela nasceu na Venezuela, mas se mudou para o Chile ainda na infância. Ela atuou na versão chilena da novela Floribella e também em outras obras locais, como Mi Bella Gênio.