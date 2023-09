Após mais de um mês de cirurgia, Jojo Todynho exibe corpão na praia: ''Sereia''

Operada do estômago, Jojo Todynho exibe corpaço ao apostar em roupa de banho pequena

A cantora Jojo Todynho revelou como está seu corpo após mais de um mês da cirurgia bariátrica. Neste sábado, 23, a funkeira compartilhou fotos curtindo a praia de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e chamou a atenção.

Na beira do mar e na areia, a famosa se destacou ao aparecer usando um biquíni amarelo, de modelo bem pequeno. Com as curvas à mostra, Jojo Todynho deu um show de beleza e mostrou que está se amando demais após optar pela cirurgia no estômago.

Nos comentários da publicação, os internautas não deixaram de elogiar a artista, que deu o que falar ao presentear o namorado com um carro caro. "Tô amando seu progresso", aprovaram os fãs. "Perfeita", admiraram. "Sereia", escreveram ao vê-la na praia.

Ainda nos últimos dias, Jojo Todynho desabafou ao surgir passando mal após fazer uma refeição. Mesmo sofrendo com algumas questões, ela afirma não ter se arrependido por optar pela cirurgia bariátrica.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

JOJO TODYNHO NEGA TER ESCONDIDO BARIÁTRICA

Jojo Todynho esclareceu sobre as notícias que teria mentido sobre a cirurgia por estar com medo de ser cancelada. "Pra deixar uma coisa bem frisada aqui: eu não contei que não ia fazer a bariátrica por medo de ser cancelada não, tá, dona Fábia, você veio me perguntar e eu falei que não ia fazer até porque uma cirurgia delicada, então não tenho que ficar respondendo se eu vou fazer ou não", disparou.

E continuou mandando recado: "E decisões tomadas na minha vida é minha não é da internet, tá bom, quando eu voltar pra casa eu vou falar pra vocês tudo direitinho, como foi esse processo, porque decidi fazer né, tenho uma equipe maravilhosa que cuida de mim e é isso".

Em entrevista ao Fantástico, a famosa ainda declarou não romantizar a obesidade. "Jamais, se amar e entender que o melhor ponta da vida é quando você entende que a vida é sua e você tem que lutar por ela e eu estou lutando por saúde e qualidade de vida", disparou a cantora, que se preparou meses para passar pelo procedimento. Após eliminar mais de 20 kg com dieta e treino, ela optou passar pela cirurgia mesmo assim.