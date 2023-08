Jojo Todynho nega romantizar obesidade: ''Jamais''

Após cirurgia bariátrica, Jojo Todynho nega romantização da obesidade em declaração ao 'Fantástico'

A cantora Jojo Todynho falará pela primeira vez na televisão sobre sua cirurgia bariátrica. Em entrevista ao Fantástico, que irá ao ar no próximo domingo, 20, a funkeira falará sobre a escolha de ter feito a redução de estômago.

No trecho publicado na rede social, a famosa aparece ao lado da jornalista Renata Ceribelli, que questiona a artista sobre a romantização da obesidade. Jojo Todynho então nega e comenta sobre ter optado pela cirurgia bariátrica para perder mais peso, prezando sua saúde.

"Jamais, se amar e entender que o melhor ponta da vida é quando você entende que a vida é sua e você tem que lutar por ela e eu estou lutando por saúde e qualidade de vida", disparou a cantora, que se preparou meses para passar pelo procedimento. Após eliminar mais de 20 kg com dieta e treino, ela optou passar pela cirurgia mesmo assim.

Nos últimos dias, Jojo Todynho apareceu indignada com os questionamentos sobre sua recuperação. Ela então rebateu sobre ter ido à praia e à faculdade. "Cada um tem seu processo, seu biotipo, meus curativos já tão com casquinha, porque eu não ganhei ponto, o meu foi cola. A minha cicatrização é muito boa...", revelou como está. A famosa ainda mudou os cabelos uma semana depois da cirurgia.

JOJO TODYNHO NEGA TER ESCONDIDO BARIÁTRICA POR MEDO DE CANCELAMENTO

Jojo Todynho esclareceu sobre as notícias que teria mentido sobre a cirurgia por estar com medo de ser cancelada. "Pra deixar uma coisa bem frisada aqui: eu não contei que não ia fazer a bariátrica por medo de ser cancelada não, tá, dona Fábia, você veio me perguntar e eu falei que não ia fazer até porque uma cirurgia delicada, então não tenho que ficar respondendo se eu vou fazer ou não", disparou.

E continuou mandando recado: "E decisões tomadas na minha vida é minha não é da internet, tá bom, quando eu voltar pra casa eu vou falar pra vocês tudo direitinho, como foi esse processo, porque decidi fazer né, tenho uma equipe maravilhosa que cuida de mim e é isso".