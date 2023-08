Jojo Todynho perde a paciência após acusações: ''Não encha o saco''

Indignada, Jojo Todynho rebate questionamentos sobre seu comportamento ativo após cirurgia bariátrica

A cantora Jojo Todynho perdeu a paciência nesta terça-feira, 15, e surgiu indignada nos stories de sua rede social. A funkeira então rebateu os questionamentos sobre estar indo à praia e à faculdade após uma semana de ter feito uma cirurgia bariátrica.

A campeã de A Fazenda 12 explicou que o médico a deixou fazer suas coisas e que na areia foi na companhia da enfermeira. Já na universidade, ela foi de carro sozinha, pois, está seguindo todas as orientações e não achou necessário incomodar seu motorista com tarefa.

"Então pra você que tá enchendo o saco, porque eu fui pra praia com três dias, fui porque meu médico me liberou, vai sim, leva sua enfermeira e vai pra praia, eu fui, ai não sei como a Jojo não ta desidratada, porque eu tenho todo o cronograma, os remédios que eu tenho que tomar, cada processo é um processo... não sei o método que vocês fizeram e eu to vivendo de acordo com o que meu médico autorizou", falou sobre não usar dreno.

A famosa então explicou que não usa a meia, por ser rebelde, mas toma o medicamento indicado. "Cada um tem seu processo, seu biotipo, meus curativos já tão com casquinha, porque eu não ganhei ponto, o meu foi cola. A minha cicatrização é muito boa...", revelou como está.

Após o longo desabafo, rebatendo os questionamentos sobre seu comportamento ativo após a cirurgia bariátrica, ela escreveu um texto e deixou claro: "Você não vira múmia! O médico opera seu estômago e não sua cabeça", disparou e sugeriu procurarem um psiquiatra.

Jojo Todynho mostra corpo em foto no espelho

A cantora Jojo Todynho mostrou como está seu corpo após quase uma semana da cirurgia bariátrica. Nesta segunda-feira, 14, a funkeira fez uma selfie no espelho imponente de seu quarto e chamou a atenção.

Ainda de pijama, composto de shortinhos e camiseta, a campeã de A Fazenda 12 ostentou suas curvas dando um show de beleza natural. Sem maquiagem, a artista fez biquinho para o clique e deu aquela "conferida".

Após o procedimento no estômago, Jojo Todynho está seguindo uma dieta restrita. É bom lembrar que a famosa não avisou a avó que passaria pela cirurgia. Ao sair do CTI, ela rebateu acusações de ter escondido a cirurgia por medo de cancelamento. Afinal, ela mudara de ideia sobre a operação.