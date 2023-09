Operada, Jojo Todynho passa mal ao comer alimento: ''Não é fácil''

Voltando a comer aos poucos, Jojo Todynho passa mal e desabafa após cirurgia bariátrica

Após mais de um mês de ter passado pela cirurgia bariátrica, a cantora Jojo Todynho está voltando a comer os alimentos aos poucos e está tendo algumas reações. Nesta terça-feira, 19, a funkeira se gravou passando mal em um banheiro.

Aparentemente incomodada e enjoada após ter se alimentado, ela fez um desabado sobre a nova vida operada, mas não se mostrou arrependida de ter escolhido pelo procedimento no estômago para reduzir seu peso e ter mais saúde.

"A vida de uma bariátrica não é fácil, muita luta, mesmo assim, eu to assim ultimamente, mas, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida", declarou.

Sentindo-se melhor, Jojo Todynho fez outros vídeos e explicou o que acredita que a fez passar mal. "Gente, então eu to achando que isso é por causa do ovo, toda vez que eu como, eu tenho essa sensação, eu to arrasada, vocês sabem que minha comida favorita é arroz, feijão, ovo e batata frita, mas eu acho que é o ovo mexido, algo mais específico", comentou.

Por fim, ela brincou com a situação. "Vamos ver, ovo não pode sair da minha vida, porque como eu vou virar dublê de Gracyanne?", fez menção à musa fitness Gracyanne Barbosa, que consome vários ovos por dia.

JOJO TODYNHO NEGA TER ESCONDIDO BARIÁTRICA

Jojo Todynho esclareceu sobre as notícias que teria mentido sobre a cirurgia por estar com medo de ser cancelada. "Pra deixar uma coisa bem frisada aqui: eu não contei que não ia fazer a bariátrica por medo de ser cancelada não, tá, dona Fábia, você veio me perguntar e eu falei que não ia fazer até porque uma cirurgia delicada, então não tenho que ficar respondendo se eu vou fazer ou não", disparou.

E continuou mandando recado: "E decisões tomadas na minha vida é minha não é da internet, tá bom, quando eu voltar pra casa eu vou falar pra vocês tudo direitinho, como foi esse processo, porque decidi fazer né, tenho uma equipe maravilhosa que cuida de mim e é isso".

Em entrevista ao Fantástico, a famosa ainda declarou não romantizar a obesidade. "Jamais, se amar e entender que o melhor ponta da vida é quando você entende que a vida é sua e você tem que lutar por ela e eu estou lutando por saúde e qualidade de vida", disparou a cantora, que se preparou meses para passar pelo procedimento. Após eliminar mais de 20 kg com dieta e treino, ela optou passar pela cirurgia mesmo assim.