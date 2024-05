Após tratamento, Simony posta foto de biquíni e reflete: 'Sem cobranças'

Curtindo viagem após tratamento contra o câncer, cantora Simony posta foto de biquíni e fala sobre aceitação de seu corpo

A cantora Simony está curtindo uma viagem em Rio Quente, em Goiás, e compartilhou alguns cliques nesta sexta-feira, 10, no local. Refrescando-se nas águas, a famosa surgiu de biquíni e usou as fotos exibindo seu corpo para fazer uma reflexão.

Após fazer um tratamento contra o câncer no intestino, a artista falou sobre retornar a sua vida normal e sem exigências. Exibindo seu corpo real, Simony posou sorridente com um look de praia estiloso e encorajou outras mulheres a se aceitarem também.

"Tão bom voltar aos poucos a vida normal. Sem cobranças e sem perfeição. Ninguém é perfeito né?", disse a cantora ao surgir radiante fazendo pose com mão na cintura. Nos comentários, ela foi muito elogiada. "Sua maravilhosa", admiraram. "Sempre linda", falaram outros.

Ainda recentemente, Simony revelou quanto gastou com seu tratamento contra o câncer. A famosa então impressionou ao contar o valor milionário. Sem convênio ao ter o diagnóstico da doença no intestino, ela precisou desembolsar uma grande quantia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simony (@simonycantora)

Cabelo natural de Simony

A cantora Simony surpreendeu os seguidores das redes sociais na tarde da quinta-feira, 2, ao mostrar seu cabelo natural. Ela estava em tratamento contra um câncer no intestino desde agosto de 2022, e se surpreendeu com o tamanho dos fios.

Nos Stories do Instagram, a artista mostrou o cabelo e falou sobre o crescimento dele. "Gente, olha isso. Esse cabelo é meu... Está muito grande o meu cabelo, socorro!", disse ela, ao contar que foi no salão de beleza para fazer manutenção.

Depois, no feed do Instagram, Simony postou duas fotos com os fios escovados. "É assim que Deus faz. Viva um dia de cada vez que tudo vai tomando seu devido lugar", escreveu a cantora na legenda da publicação. Veja o cabelo natural dela aqui.