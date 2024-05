Karoline Lima afasta rumores de nova gravidez: "Tirem isso da cabeça"

Após rumores de uma segunda gravidez, a influenciadora digital Karoline Lima garantiu que não está à espera de um segundo bebê

Karoline Lima desmentiu os rumores de que está grávida pela segunda vez. Nesta sexta-feira, 10, a influenciadora digital abriu uma caixinha de perguntas nos Stories dos Instagram, e foi questionada sobre a possibilidade de está à espera de seu primeiro filho com Léo Pereira, jogador do Flamengo.

"Você está com cara de grávida. Bora revelar logo pra gente", pediu uma fã. A loira respondeu: "Mas eu já disse que eu não tô kkkkkk. Eu acabei de fazer uma lipo, mulher. Se tem algum volume aqui ou ainda é inchaço ou é cocô", explicou.

Depois, outra fã lembrou que Virginia Fonseca também tinha feito uma lipo antes de descobrir que estava à espera do terceiro filho. Karol, então, explicou que muitas mulheres engravidam antes do procedimento cirúrgico porque precisam parar de tomar a pílula anticoncepcional, mas ela usa o diu, e não precisa retirá-lo.

"Tá amigos, vamos lá... existem alguns métodos contraceptivos que precisam ser interrompidos antes de uma lipo. O anticoncepcional é um deles, porque pode influenciar a trombose e vários outros problemas. Por isso muitas mulheres engravidam, por conta da PAUSA que precisa ser feita pra realizar a cirurgia. O meu método é o diu de Kyleena e NÃO precisa ser retirado pra fazer cirurgia. Então não corri risco nem antes e nem depois. Beijos, amo vocês, e tirem isso da cabeça por enquanto! Kkkkk", completou.

Vale lembrar que os rumores de gravidez começaram após Karol compartilhar uma foto com sua filha, Cecília, de 1 aninho, fruto de seu antigo relacionamento com o jogador de futebol Éder Militão. Na imagem, a loira aparece usando uma mini blusa, que mostrou uma pequena saliência em sua barriga, o que gerou os boatos.

Confira:

Karol desmente boatos de gravidez - Reprodução/Instagram

