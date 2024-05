Jaquelline Grohalski fala sobre sua relação com a filha: "Minha melhor amiga"

Campeã do reality A Fazenda, Jaquelline Grohalski abriu o coração ao falar sobre sua relação de amizade com a filha, Bella

Jaquelline Grohalski, campeã do reality A Fazenda, da Record TV, é mãe de Bella, de 11 anos. A relação entre elas vai além dos laços familiares tradicionais, elas são verdadeiras companheiras e amigas. Prestes a comemorar mais um Dia das Mães, celebrado no próximo domingo, 12, a influenciadora digital falou sobre a cumplicidade das duas.

"Ser mãe da Bella é minha maior bênção. Além de ser minha filha, ela também é a minha melhor amiga. Amamos compartilhar momentos juntas e criar memórias que durarão para sempre. Ela torce muito por mim, foi lindo ver ela puxando mutirão enquanto estive confinada na Fazenda. A saudade de ficar longe dela apertou, porém, valeu a pena", afirmou.

Devido às redes sociais, o público acompanha de perto essa conexão entre mãe e filha. Jaquelline e Bella estão sempre produzindo conteúdos juntas, desde vídeos até fotos que mostram o amor e cumplicidade que compartilham.

"Nosso vínculo é tão especial que adoramos compartilhar nossas aventuras nas redes sociais, espalhando amor e alegria para todos que nos seguem. Ela adora as redes sociais, criar conteúdo, eu fico boba vendo as postagens dela e o quanto o tempo passou rápido, ontem ela era uma bebê", completou.

Jaquelline revela quando soube que Lucas Souza é bissexual

A influenciadora digital Jaquelline, que é a campeã de A Fazenda 2023, se pronunciou após o ex-namorado, Lucas Souza, se declarar como bissexual ou panssexual. Ele falou sobre sua orientação sexual há poucos dias publicamente e os internautas apontaram que poderia ter enganado a ex-namorada. Porém, ela negou. Jaquelline disse que já sabia da sexualidade de Lucas desde que saíram do reality show da Record TV.

"Sempre foi tudo muito claro. Sempre houve muita verdade, muito respeito e muito diálogo. Assim que eu saí da Fazenda, foi tudo muito corrido, mas nos dois primeiros dias, a gente já conversou sobre isso e ele falou tudo para mim", disse ela, e completou: "Eu nunca ia cobrar isso dele ou iria perguntar. Foi ele que falou para mim, ele se sentiu à vontade e eu aceitei ele exatamente do jeito que ele é e com as escolhas dele. Para mim, o que importava era o caráter dele e que não houvesse traição no nosso relacionamento". Confira!