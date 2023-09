Mudou para 'A Fazenda'? Cotada para reality, Karoline Menezes faz harmonização facial e mostra resultado

Saiba quanto a influenciadora desembolsou para remodelar detalhes do rosto

Karoline Menezes se submeteu a um procedimento de harmonização facial, um dos procedimentos estéticos queridinhos dos famosos nos últimos anos. Ex-Power Couple Brasil, a influenciadora desembolsou mais de R$ 18 mil para remodelar detalhes do rosto, segundo o colunista Daniel Nascimento.

Cotada para estar na próxima edição de "A Fazenda", reality rural da Record TV, Karoline fez preenchimento labial e de olheiras, preenchimento de mento (queixo) e preenchimento de malar (parte superior da maçã do rosto), para dar sustentação ao rosto, além de aplicar toxina botulínica para prevenir a formação de rugas e melhorar a assimetria da sobrancelha.

Karoline Menezes mostrou resultado de uma harmonização facial (Foto: Divulgação)

Realizada com a mudança, Karoline explicou que a ideia era fazer algo sútil, que não tirasse a sua identidade e proporcionasse um contorno melhor do rosto.

"Procurei bastante por um profissional que me entendesse, por destino da vida encontrei a Dra. Thay Macedo, contei para ela o que eu queria, ela super me entendeu e conseguiu entregar para mim, algo ainda melhor do que imaginei, as pessoas notaram que tem algo diferente, porém não sabem o que é. Isso é incrível", declarou a empresária por meio de sua assessoria de imprensa.

Todo o procedimento de Karoline Menezes custou R$ 18 mil e teria sido pago à vista (Foto: Divulgação)

Famosos submetem a procedimento estético

A harmonização facial está em alta, inclusive, entre celebridades, que se submeteram ao procedimento estético cujo objetivo principal promover o alinhamento e correção de ângulos da face, melhorar a harmonia entre os dentes e restantes características da pele, conferir mais beleza ao rosto e realçar as características já existentes.

Na lista de adeptos da técnica, estão Stênio Garcia, Key Alves, Latino, Eslovênia Marques, Gretchen, Fred Nicácio, Brunna Gonçalves, Eliezer, Raul Gazolla, Dedé Santana, Kadu Moliterno, Wesley Safadão, Lucas Bissoli, Vyni, Maurício Mattar, entre outros.