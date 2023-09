Mãe de Eduardo Costa rebate críticas ao seu novo visual: "Sou rústica"

Mãe de Eduardo Costa rebate críticas em desabafo; fãs deixaram mensagens ofensivas para Maria Costa

Mãe do cantor sertanejo Eduardo Costa, a dona de casa Maria Costa negou que passou por procedimentos estéticos. Após aparecer bem diferente nas redes sociais, ela virou assunto e foi inclusive vítima de ataques.

Aos 64 anos, ela esclareceu que não fez harmonização facial. A mãe do sertanejo disse que tem um visual "rústico" e que as pessoas estranham porque ela tem uma sobrancelha bem marcada.

"Não fiz nenhuma cirurgia plástica e nem harmonização facial. Ainda. Quero muito fazer. Mas estou bem demais coma minha vida. As pessoas não gostam das minhas sobrancelhas grossas. Sou uma mulher mais rústica e não combinaria ter uma sobrancelha mais fina", contou ela ao 'Extra'.

Segundo Maria Costa, alguns ângulos também não a favorecem. "As pessoas pegam ângulos meus em posições inadequadas e vão falando besteira. Mas não fiz nada no rosto", disparou ela ao jornal.

Recentemente, ela ofereceu seus trabalhos como influenciadora. Ela quer se lançar de vez na profissão e deu até sugestões de propostas que aceitaria. "Olá minha gente, cá estou eu de novo. Voltei a falar de novo de Maria Costa influenciar. Se precisar de ajuda para divulgar alguma loja ela vai estar aí fazendo um trabalho pra você. Na loja, venda do imóvel, carro, o que for", declarou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria Costa (@mariacostareal)

Mudanças no rosto

O cantor Eduardo Costa participou de uma entrevista no programa Fofocalizando, do SBT, e falou sobre os procedimentos estéticos que já fez, se declara para a esposa, revela que o enteado é autista e também conta sobre a fase em que pensou em desistir da carreira.

Na conversa exibida na atração de Cris Flores, o artista contou que faz harmonização facial para corrigir uma diferença em seu ros. “Eu fiz harmonização e faço. Eu tive um acidente de avião em 2011 e eu quebrei o maxilar de um lado e do outro. E como era uma semana lotada de show, eu acabei deixando um osso trincado. Então, eu tenho que fazer preenchimento porque eu tenho um lado maior do que o outro. Também já fiz uma lipo, já fiz promessa, já deixei o cabelo grande, já fui marombeiro. Hoje eu estou com um neném pequeno, tenho que ficar andando atrás dele e não tenho mais tempo. Eu estou morando na roça. Hoje, a minha preocupação maior é cortar o cabelo, passar um pó na cara e sair para cantar”, afirmou ele.