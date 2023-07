Eduardo Costa revela motivo para ter harmonização facial: 'Um lado é maior que o outro'

No Fofocalizando, do SBT, Eduardo Costa fala sobre os procedimentos estéticos que já fez e fala da relação com o enteado

O cantor Eduardo Costa participou de uma entrevista no programa Fofocalizando, do SBT, e falou sobre os procedimentos estéticos que já fez, se declara para a esposa, revela que o enteado é autista e também conta sobre a fase em que pensou em desistir da carreira.

Na conversa exibida na atração de Cris Flores, o artista contou que faz harmonização facial para corrigir uma diferença em seu ros. “Eu fiz harmonização e faço. Eu tive um acidente de avião em 2011 e eu quebrei o maxilar de um lado e do outro. E como era uma semana lotada de show, eu acabei deixando um osso trincado. Então, eu tenho que fazer preenchimento porque eu tenho um lado maior do que o outro. Também já fiz uma lipo, já fiz promessa, já deixei o cabelo grande, já fui marombeiro. Hoje eu estou com um neném pequeno, tenho que ficar andando atrás dele e não tenho mais tempo. Eu estou morando na roça. Hoje, a minha preocupação maior é cortar o cabelo, passar um pó na cara e sair para cantar”, afirmou ele.

Então, Costa falou sobre o seu casamento com Mariana Polastreli e também sobre o enteado caçula, Theo, que ele diz que cuida como se fosse o pai dele. “Eu hoje sou um homem casado, uso a minha aliança com orgulho, sou apaixonado pela minha esposa, pela família que eu tenho hoje. Poucas pessoas sabem, eu tenho um neném e o meu neném é autista. E exige uma dedicação minha muito maior. Estou falando isso para as pessoas entenderem a nossa vida e para ajudar pessoas que tenham uma criança com autismo em casa. O meu filho é uma criança nomral. Ele estuda, vai para a escola, brinca, hoje eu sou um pai extremamente presente, coisa que eu não pude estar lá atrás porque estava começando a vida para dar uam vida melhor para ela. Hoje eu sou um pai presente, faço somente 10 shows no mês para poder me dedicar a minha família, principalmente o Theo, que tem o espectro autista e eu preciso estar com ele e me dedicar a ele, fazer ele interagir”, contou.

Logo depois, ele relembrou quando pensou em desistir da carreira na música. “A gente passa por situações que dá uma angústia gigantesca e que você questiona... A gente vinha de uma pandemia. Eu já tinha me acostumado, eu não saia de casa. Faço uma live e dá todo um buxixo. Eu não pensei que a música iria me levar para um lugar de angústia. Eu entrei em uma semi depressão, é dificil conversar sobre isso com as pessoas. As pessoas acham que é frescura. Naquele momento eu tive uma vontade tremenda de parar”, desabafou.

Que entrevista babado foi essa!!!



O bolo de casamento de Eduardo Costa e Mariana

O cantor sertanejo Eduardo Costase casou em uma cerimônia religiosa com a empresáriaMariana Polastreli no final da tarde do dia 8 de abril em uma fazenda. O casamento ao ar livre contou com uma festa com decoração luxuosa e o bolo de casamento chamou a atenção.

Os noivos optaram por um bolo de casamento todo branco e com quatro andares. O doce foi decorado com flores brancas e folhagens, combinando com a mesa dos doces ao redor, que também contava com grandes arranjos de flores.

Nas redes sociais, as equipes dos recém-casados mostraram os detalhes da decoração da mesa dos doces e do espaço da festa. A cerimônia de casamento religiosa aconteceu ao ar livre e poucos dias após a união civil do casal, que foi em uma celebração intimista ao longo da semana.

Leia também:Esposa de Eduardo Costa usa vestido de noiva com decote até o umbigo