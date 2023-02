Veja a foto do bolo de casamento de Carol Sampaio e Frederico Xavier

Carol Sampaio e Frederico Xavier escolheram um bolo todo branco, com seis andares e detalhes em flores para a festa de casamento na Sapucaí

A promoter e empresária Carol Sampaiose casou com o chefFrederico Xavier na noite desta sexta-feira, 24, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Eles escolheram uma decoração sofisticada e luxuosa e capricharam na escolha do bolo de casamento.

Os noivos optaram por um bolo de casamento todo branco e com seis andares. O doce foi decorado com pequenos arranjos de flores brancas em todas as camadas. O bolo onde o bolo foi colocado também foi todo decorado com flores brancas e mesas espelhadas.

As imagens do bolo foram reveladas nas redes sociais pela atriz Carla Diaz, que foi uma das convidadas da cerimônia ao lado do seu noivo, Felipe Becari.

Nas redes sociais, a noiva Carol Sampaio mostrou fotos do seu vestido de noiva. Ela se casou com um vestido assinado pela Martu, confeccionado com 60 metros de tule e bordados feitos à mão.

A festa luxuosa contou com decoração em tons de preto, prata, branco e dourado, e será decorada com flores brancas. A celebração contou com a presença de cerca de mil convidados, incluindo vários famosos, como Paolla Oliveira, Ticiane Pinheiro, Thaila Ayala, Thiaguinho, Thiago Martins, Flávia Alessandra e muito mais.

O evento tem a previsão de durar 11 horas. O casal deve esperar um tempo antes de embarcar para a lua-de-mel, já que ela quer descansar após a maratona do Carnaval. Eles se casaram no civil em 15 de dezembro de 2022 e agora vão fazer a celebração com a família.