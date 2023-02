Carol Sampaio: veja os looks dos famosos no casamento da promoter

Carol Sampaio e Frederico Xavier se casam nesta sexta-feira, 24, na Marquês de Sapucaí com vários famosos na lista de convidados. Confira os looks sofisticados das celebridades

A promoter e empresária Carol Sampaio e o chef Frederico Xavier vão se casar na noite desta sexta-feira, 24, em uma cerimônia luxuosa na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Conhecida por criar as listas VIPs de vários eventos, Sampaio vai dizer o 'sim' na frente de uma lista deslumbrante de celebridades convidados.

No final da tarde, vários famosos já começaram a chegar para o evento badalado e mostraram que capricharam nos looks para o evento.

A atriz Paloma Bernardi apostou em um vestido roxo com babados e uma fenda profunda na perna. Rafa Brites surgiu com um conjunto de saia e top roxo e deixou a cinturinha à mostra. E a influencer Rafa Rafalimann destacou suas curvas impecáveis em um vestido rosa justo e longo.

Flávia Alessandra apostou em um vestido com recorte estratégico na cintura. Por sua vez, Ticiane Pinheiro apareceu com um vestido verde sem alças e com fenda na perna. Carla Diaz apostou em um vestido de tule. Thaila Ayala surgiu com um modelito pink e com destaque para a sua barriga de grávida. O preto nada básico foi escolhido por Deborah Secco e também Fernanda Paes Leme.

A festa luxuosa contará com decoração em tons de preto, prata, branco e dourado, e será decorada com flores brancas. O evento acontecerá em um camarote na Sapucaí, sendo que a cerimônia será ao ar livre.

O evento conta com a presença de 1 mil convidados e tem a previsão de durar 11 horas. O casal deve esperar um tempo antes de embarcar para a lua-de-mel, já que ela quer descansar após a maratona do Carnaval. Eles se casaram no civil em 15 de dezembro de 2022 e agora vão fazer a celebração com a família.

Confira os looks dos famosos no casamento de Carol Sampaio:

Fotos: Marcelo e Webert Belicio / AgNews