Carol Sampaio se casa com Frederico Xavier em cerimônia luxuosa na Sapucaí

A promoter Carol Sampaio oficializa seu casamento com Frederico Xavier sob os olhares de vários famosos na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro

A promoter e empresária Carol Sampaio se casou com o chef Frederico Xavier na noite desta sexta-feira, 24, em uma cerimônia ao ar livre na Marquês de Sapucaí, noRio de Janeiro. A festa contou com a presença de cerca de mil convidados, incluindo vários famosos, como Paolla Oliveira, Ticiane Pinheiro, Thaila Ayala, Thiaguinho, Thiago Martins, Flávia Alessandra e muito mais.

Os noivos escolheram a Sapucaí como local da cerimônia por causa da alegria que o local transmite. Eles se conheceram no restaurante onde ele trabalhava. Ela foi almoçar com uma amiga e ele foi muito atencioso com elas após ser avisado sobre a presença delas no local. Os dois ficaram se falando por um mês até o primeiro jantar.

O vestido da noiva foi confeccionado pela Martu e com modelagem clássica e romântica, com bordado em tule francês feito à mão.

A festa luxuosa contará com decoração em tons de preto, prata, branco e dourado, e será decorada com flores brancas. O evento acontecerá em um camarote na Sapucaí, sendo que a cerimônia será ao ar livre.

O evento tem a previsão de durar 11 horas. O casal deve esperar um tempo antes de embarcar para a lua-de-mel, já que ela quer descansar após a maratona do Carnaval. Eles se casaram no civil em 15 de dezembro de 2022 e agora vão fazer a celebração com a família.

O promoter David Brazil mostrou momentos da cerimônia de casamento da amiga nas redes sociais e encantou seus seguidores com um vídeo da noiva.

