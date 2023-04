Eduardo Costa e Mariana Polastreli se casam em cerimônia romântica

Eduardo Costa e Mariana Polastreli celebram o casamento em cerimônia ao ar livre e festa com a presença da família e dos amigos

O cantor sertanejo Eduardo Costa celebrou o seu casamento com Mariana Polastreli em uma cerimônia religiosa neste sábado, 8. A celebração aconteceu no final da tarde com a presença de amigos e familiares na área externa de uma fazenda.

Os noivos falaram o sim em uma cerimônia com decoração luxuosa e festa animada para os convidados. Nos stories do Instagram, a equipe de Mariana mostrou detalhes da entrada dos noivos até o altar e também a decoração da festa.

Vale lembrar que Eduardo e Mariana se casaram no civil nesta semana em uma cerimônia intimista na casa dele. Agora, eles decidiram fazer uma festa maior e com mais convidados para celebrar o amor deles.

Mariana e Eduardo Costa assumiram o romance em julho de 2021 após rumores de que estariam juntos. Na época, ele disse que eles estão juntos, mas sem rótulos.

A noiva tem 34 anos e é empresária. Ela é proprietária de uma loja de roupas online com o seu nome e também produz conteúdo para as redes sociais sobre beleza e fitness. Além disso, ela é mãe. Mariana tem três filhos, Luiz Henrique, Pedro e Theo, frutos do antigo relacionamento com Eduardo Polastreli.

Vídeo do casamento civil de Eduardo Costa

Poucos dias após a cerimônia civil do seu casamento, Eduardo Costa e Mariana Polastreli mostraram um vídeo de como foi a celebração intimista.

O casal surgiu trocando os votos na frente da juíza de paz e dos seus convidados na sala de casa. Os dois ainda exibiram as alianças e fizeram o brinde com champanhe na frente dos amigos e familiares. "Receba essa aliança em sinaldo meu amor e da minha fidelidade. Que assim seja”, disse ela na legenda das imagens.

O casamento aconteceu na terça-feira, 4.